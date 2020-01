El Ple de Cullera aprova per unanimitat la declaració de zona catastròfica

Connect on Linked in

L’Ajuntament insta al Govern a que actue per articular el més ràpid possible totes les ajudes precises

Arran del temporal Glòria i tots els danys que ha provocat en el municipi de Cullera, l’Ajuntament ha decidit demanar al Govern d’Espanya la declaració de zona catastròfica. És per això, que el Ple de Cullera ha aprovat per unanimitat instar al Govern a que declare esta sol·licitud per tal d’articular el més ràpid possible totes les ajudes.

Esta declaració implica que el Govern actue mitjançant una sèrie d’ajudes estatals en matèria d’indemnitzacions a persones, a habitatges i terrenys privats, i per a regenerar les platges així com per a rehabilitar infraestructures. Així, en funció dels danys es valoraran les actuacions concretes per a les zones afectades.

En esta línia, des de distintes àrees s’han elaborat informes conjunts per tal de recollir informació i recopilar totes les dades perquè el Govern faça efectiva esta declaració.

Des del consistori s’afirma que és el pitjor temporal que es recorda en dècades. Per tant, una vegada ha passat el temporal marítim la prioritat és que els veïns i veïnes i els desperfectes que s’hagen pogut originar tornen a la normalitat quan abans.

Treballs d’emergència

Durant la setmana del Glòria, els serveis municipals han intensificat els seus treballs per tal d’actuar amb rapidesa i diligència en totes les zones afectades. S’ha netejat la brutícia dels carrers i de totes les platges, s’han recollit 25.000 quilograms de peix, s’han retirat tots els materials i infraestructures que la força del mar va arrastrar, i s’ha condicionat cada racó que va patir els efectes del temporal.

En estes actuacions han treballat més de 60 operaris i maquinària de tota classe per garantir en primer lloc la seguretat de les persones i els serveis bàsics. A més, s’ha estat des del minut zero d’estos episodis de fort temporal en coordinació amb totes les Administracions per intentar solucionar qualsevol problema el més immediat possible.