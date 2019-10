El ple de Cullera condemna els disturbis i la violència a Catalunya

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tots els grups, excepte el regidor Manel Joan Arinyó, donen suport a la declaració institucional

Criden a defensar la legalitat, la Constitució i la unitat democràtica

El ple municipal de l’Ajuntament de Cullera ha aprovat una declaració institucional en la qual manifesta el seu més profund rebuig als disturbis i actuacions violentes que es vénen produint als carrers de diversos municipis de Catalunya en les últimes jornades.

En eixe sentit, condemna «qualsevol tipus de comportament, siga el que siga la seua procedència, que coarte la llibertat o atempte contra la convivència pacífica de les persones a les seues ciutats».

La declaració incidix que l’exercici de la llibertat d’expressió i de manifestació no pot derivar en cap moment cap a la violència i, en conseqüència, condemna «qualsevol actuació o disturbi que, de manera oportunista, s’empare en estes llibertats».

El text consensuat pels grups socialista, popular, Compromís i Ciutadans advoca pel fet que «garantir els drets de la ciutadania forma part de les responsabilitats que les institucions, entre elles els governs locals, tenen cap als ciutadans».

Per tot això, el consistori mostra el seu suport als responsables locals que durant estos dies defensen eixos drets, així com a les institucions, governs, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als qui responsablement treballen per la llibertat i la seguretat dels seus veïns i veïnes.

Finalment, la declaració que va ser llegida per l’alcalde, Jordi Mayor, fa una crida al respecte de la legalitat, la defensa de la Constitució i la unitat democràtica.

El text fou aprovat per 19 vots a favor i únicament va comptar amb el vot contrari del regidor de Compromís, Manel Joan Arinyó qui es va desmarcar de la postura oficial del seu grup que també en la Diputació de València havia donat el seu suport a la declaració.