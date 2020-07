El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat el document de conclusions de la Comissió de Reconstrucció

Connect on Linked in

L’alcalde ha destacat la voluntat d’acord de pràcticament tota la Corporació, i el record a les víctimes de la pandèmia

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat este matí, per unanimitat dels grups que han participat en la votació, el document de conclusions de la Comissió de Reconstrucció de la ciutat de València, després de la pandèmia per COVID-19. Tal com ha manifestat l’alcalde, Joan Ribó, en nom de tota la Corporació, «les conclusions aprovades posen de manifest la voluntat d’acord sobre una sèrie de mesures per a fer front a la situació, des d’una perspectiva d’urgència, però també a llarg termini. Sabem que esta ciutat ha de ser més resilient contra possibles crisis futures, com per exemple la del canvi climàtic; i també més solidària i més saludable, perquè València ha d’avançar en la sostenibilitat sent cada vegada més amable per als ciutadans i ciutadanes».



València ha sigut una de les primeres ciutats de l’Estat a aprovar este document de conclusions, que ha comptat amb el suport unànim dels grups Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans, únics presents durant la votació, atés que Vox s’ha absentat del debat plenari. La sessió, convocada de manera extraordinària per a tirar endavant les propostes amb la major rapidesa, ha tingut com a únic punt el document de conclusions elaborat per la Comissió no permanent per a la Reconstrucció de la ciutat de València, que va començar a treballar el passat mes de maig, i que durant el seu desenvolupament ha escoltat les aportacions d’una vintena de persones expertes en diferents àmbits de gestió, i de presentantes de 26 entitats ciutadanes.



Tots els grups municipals han intervingut en la sessió plenària de hui, que ha començat amb la intervenció del portaveu del Grup Vox, José Gosálvez, el qual ha assegurat que la convocatòria és «irregular i, possiblement, il·legal» per contravindre el reglament del Ple, segons ha afirmat; i ha demanat un informe del secretari sobre este extrem.



El seu company, Vicente Montáñez, ha qualificat la sessió de «Ple mordassa», i ha assegurat que l’objectiu del document és només «recuperar la imatge política de Joan Ribó, i no la reconstrucció de la ciutat». L’edil ha criticat que el document incloga paràmetres com «la perspectiva de gènere, la conversió en zona de vianants urbana, o els programes d’eficiència energètica, però s’oblide de les víctimes», segons les seues paraules. Per això, durant la seua segona intervenció, els dos edils del grup han anunciat el seu abandó l’Hemicicle i no han participat en la votació «per a no llavar la cara d’un alcalde absent que no ha assumit les seues responsabilitats».



«QUE LA CIUTAT FUNCIONE»



El grup Ciutadans ha dividit els seus torn per a donar cabuda a les aportacions del portaveu, Fernando Giner, i dels regidors Narcís Estellés, Rafael Pardo i Juan Copoví. Giner ha emmarcat el seu suport al document subratllant que «esta és una crisi global, que afecta totes les ciutats i marca la mateixa línia d’eixida per a totes; és a dir –ha explicat- que tenim les mateixes oportunitats i, si enfoquem bé, podrem fer de València una ciutat aspiracional i admirada».



El regidor Estellés s’ha referit als aspectes de mobilitat i urbanisme, i ha destacat que apostar «per una ciutat saludable ha de ser un objectiu i una obligació dels ajuntaments del segle XXI», i ha subratllat també aspectes importants de la reconstrucció com l’alimentació i la salut, la importància de l’espai públic i d’una mobilitat «amable, sostenible i multimodal, allunyada de sectarismes i imposicions», i ha instat a treballar per «una Ciutat 15 minuts, amable i cuidadora, de manera que no es quede en simples conceptes». Rafael Pardo ha defensat «la importància de l’acord»: «l’ocasió ho requeria –ha afirmat- perquè en un moment històric com este no podíem desaprofitar llançar una missatge d’unitat a la ciutadania». A més, ha subratllat que el document inclou el compromís de dedicar un 2,5% del Pressupost Municipal a la reactivació econòmica (ajudes a autònoms i pimes), encara que ha lamentat que «falten bonificacions fiscals concretes». Finalment, Juan Copoví ha alertat sobre la necessitat de reforçar els recursos personals i tècnics de l’atenció social «perquè este pla no es quede només en un plec d’intencions, i puguem actuar amb diligència per tal de pal·liar efectes de la pandèmia sobretot sobre les persones més febles».



Ha conclòs el torn el portaveu, Fernando Giner, qui ha subratllat la gestió com l’element clau: «hem de salvar l’estiu, preparar-nos per a possibles rebrots, i pensar ja en el Nadal. No és moment de pujar impostos ni derogar la reforma laboral, sinó de fomentar la inversió i la iniciativa privada, i retornar a la ciutadania la seua autonomia. La recepta és que la ciutat funcione», ha conclòs.



«FER POLÍTICA VALENTA»



En nom del Grup Socialista ha pres la paraula el seu portaveu, Sandra Gómez, qui ha començat fent referència «a les víctimes i persones que ens han deixat en esta crisi i a les i els treballadors essencials que han estat en primera línia, i a la valentia dels quals cal correspondre fent política valenta», ha assegurat. Gómez ha valorat la importància de «sobreposar-nos als prejudicis i aconseguir un acord, per damunt d’interessos partidistes, perquè la primera cosa és reconstruir la confiança de la ciutadania en les institucions». «És el moment d’oferir certeses, que la ciutadania sàpia que l’Ajuntament no es perd en diferències».



Gómez ha defensat una recuperació assentada sobre tres eixos: «un nou model de ciutat que recupere per a la ciutadania l’espai que un dia vam cedir a favor del vehicle privat, avançant cap a la ‘València dels 15 minuts’, estenent les conversions en zona de vianants i el model de ciutat de places». «En segon lloc, el repte de no deixar a ningú arrere, on les ciutats tenim un paper fonamental»; i «finalment, l’acord perquè l’impuls públic també reactive l’economia, assegurant un desplegament de recursos d’almenys el 2% del pressupost municipal. Hem d’impulsar un nou model econòmic intel·ligent».



«Este acord –ha conclòs Gómez- pretén canviar la incertesa per confiança més enllà dels colors polítics; optar per un urbanisme més humà, concloure el nostre model de desigualtat i reactivar l’economia mitjançant un potent pla públic d’incentius». La regidora ha agraït «l’esforç de PP i Cs per arribar a este acord marc».



Seguidament, ha intervingut la portaveu del Grup Popular, María José Catalá, la qual ha assegurat que, des de la presa de possessió, la «línia d’actuació» del PP a l’Ajuntament «és la lleialtat, una lleialtat –ha matisat- que no és un xec en blanc ni absència de crítica», i ha qüestionat «si eixa lleialtat hauria sigut igual si fora el PP qui governara».



«UN ACORD NECESSARI»



Segons Catalá, les prioritats dels grups de la Comissió de Reconstrucció han sigut dues: «primer, les víctimes; segon, la ciutat», i s’ha referit a les iniciatives proposades pel seu grup que s’han incorporat a les conclusions de la Comissió. La regidora ha recordat que «cadascun tenim un programa electoral, però això no és una oportunitat per a plasmar-ho, sinó per a fer front a la pitjor crisi en anys», i ha oferit una sèrie de dades que reflecteixen «que la ciutat està tocada: l’atur ha crescut un 4,68%, per damunt de Madrid i de tota la Comunitat Valenciana; la situació de l’assistència social necessita reforços urgents, i respecte a la situació pressupostària, només s’ha executat el 14,6% del Pressupost (25, de més de 174 milions pressupostats)».



Catalá ha afirmat que este acord marc «és important i necessari, però insuficient», i ha instat a la Corporació a «ser una mica més ambiciosos». Ha definit les «línies roges el grup popular: les víctimes, la prevenció i els incentius fiscals», i ha instat a «avançar en compromisos per a injectar confiança en l’economia». La portaveu popular ha conclòs «agraint el tarannà del Govern municipal», però ha advertit que l’acord «no és un permís vacacional».



Ha tancat el torn d’intervencions l’alcalde, Joan Ribó, en representació del grup Compromís, qui ha compartit el seu temps amb els regidors Sergi Campillo, Carlos Galiana i Isabel Lozano. Ribó ha començat amb una referència a les víctimes de la pandèmia i els seus familiars, i ha subratllat «el suport des de les institucions als qui han patit directament esta malaltia; és també per ells que hui aprovem este acord», ha afirmat.



«UNITAT I ACORD»



L’alcalde ha assenyalat la importància del treball en comú desenvolupat per la Comissió de Reconstrucció, una eina «oberta a la participació, en la qual la unitat i l’acord han sigut referents bàsics per a la recuperació global, per damunt d’interessos partidistes». «Hui –ha afegit- eixe esperit es materialitza ací, en este acord fruit d’un treball intens en el qual han participat moltes persones: experts, entitats, membres dels consells sectorials, funcionaris i personal municipal, i l’oposició que ha mostrat gran altura de mires», ha afirmat. «Vivim una situació que ens obliga a estar per damunt de les desavinences de partits», ha afegit.



El regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que un dels elements de major acord del document «és que el futur de les ciutats és verd i sostenible, atés que la pandèmia ha fet que la societat veja que és més vulnerable als efectes exteriors i cada vegada exigeix majors i més valentes mesures». L’edil ha defensat «que la salut de la ciutadania ha d’estar per damunt de tot», i ha apostat per mesures de millora de la qualitat de l’aire (reducció de l’ús de motors de combustió, impuls del transport públic i vies per als vianants, i ampliació de zones verdes: un pla de renaturalització de la ciutat que porte la biodiversitat a tots àmbits i a tots els barris». Per part seua, el regidor de Comerç i Innovació, Carlos Galiana, ha destacat la reactivació econòmica com «un dels eixos principals del document de conclusions», i ha detallat els punts d’acció: millora de les infraestructures, compromís de compra pública innovadora, aposta pel foment de l’emprenedoria i la innovació, suport al comerç local i a la digitalització, al sector agroalimentari, a la cultura, al turisme sostenible, a l’artesania, al sector festiu, pimes … «perquè només baixar impostos no és la millor recepta». I ha assenyalat també la protecció del talent, la rehabilitació d’habitatge, l’impuls de l’obra pública, la lluita contra l’economia submergida, la formació per a l’ocupació i contra la bretxa digital; i l’agilitació de tràmits dins de l’Ajuntament. Finalment, Isabel Lozano, delegada de Benestar Social, ha explicat que la pandèmia «ha permés donar visibilitat a la realitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat: majors, persones amb discapacitats, en situació d’exclusió, infància i adolescència, dones víctimes de violència masclista… La pandèmia ha ajudat a establir les línies de manera més clara per a superar les desigualtats», ha afirmat, i ha apel·lat a la necessitat d’actuar en l’Àrea de Benestar Social «des de la unitat d’acció política, independentment de qui governe».



L’alcalde, Joan Ribó, ha intervingut al final de la sessió. «Este pacte ens ha donat una resposta integral la crisi des d’un ampli suport pel qual ens hem de felicitar. És un acord que ens obri un camí en temes fonamentals; la majoria immensa de la societat valenciana vol respostes per damunt de les nostres legítimes posicions. És el temps dels acords i ens felicitem per això», ha conclós.