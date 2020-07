El Ple de l’Ajuntament d’Alzira aprova una ordenança per al control del mosquit tigre amb rellevància per a la salut pública

Connect on Linked in

Ahir el Ple de l’Ajuntament va votar a favor de l’aprovació inicial de l’Ordenança per al control del mosquit tigre, que té com a objectiu principal aportar informació, consells i solucions per a evitar tant la presència com l’expansió del mosquit tigre en el nostre municipi. Es tracta del primer consistori de la comarca en aprovar una normativa d’este tipus, i que implica una lluita global tant en espais públics com privats.

L’Ordenança recull les normes que els ciutadans i les ciutadanes han de complir per a garantir que la presència d’este vector siga mínima, ja que es tracta d’un insecte que pot generar problemes per a la salut pública si no es controla la seua reproducció. A més, es tipifiquen els llocs que hem de revisar, s’especifica la periodicitat i s’aporten possibles solucions depenent de si els elements amb perill d’acumulació d’aigua són fixos o es poden retirar.

La finalitat d’esta ordenança és “que la ciutadania s’implique en la lluita contra el mosquit tigre, ja que com hem dit moltes voltes, es reproduïx preferentment en espais privats”, tal com indica la Regidora de Sanitat Gemma Alós.

La regidora ha aclarit també que “des del Departament de Salut es continuarà treballant com fins ara, amb el suport de la Mancomunitat, i realitzant tractaments mensuals contra les larves que es detecten en els espais públics. No obstant això, necessitem la col·laboració de la ciutadania perquè la lluita contra este insecte siga molt més eficaç”.

L’Ordenança contempla també sancions encara que, com explica la regidora de Salut, “es tracta d’un aspecte secundari, ja que la finalitat que es perseguix amb l’ordenança és posar fi a esta plaga tan molesta”.