El Ple de l’Ajuntament de Burjassot aprova diferents mocions en la seua sessió ordinària del mes de maig

La sessió plenària ordinària del mes de maig de l’Ajuntament de Burjassot ha portat amb si l’aprovació de dues mocions, del Reglament del Consell Sectorial d’Agricultura del municipi i de la modificació del Reglament de règim intern del Consell Escolar municipal.

Així mateix, el Ple també ha aprovat, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís i Totes Podem, en contra de PP i Vox i l’abstenció de Ciutadans, l’adhesió del Consistori a la “Agència Valenciana de Protecció del Territori” (AVPT), per a l’exercici per la mateixa de les competències pròpies dels Ajuntaments en matèria de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable.

Així, la primera de les mocions, aprovada amb els vots a favor del PSPV-PSOE, PP, Ciutadans, Compromís i Vox i el vot en contra de Totes Podem, ha sigut la presentada pel Partit Popular per a la bonificació de l’impost de l’IBI per la instal·lació de plaques foto-voltaiques.

El text de la moció recull “estudiar la modificació de l’Ordenança Fiscal sobre l’impost de béns immobles introduint una bonificació de, almenys, un 30% durant tres anys a tots aquells immobles d’ús residencial en els quals s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, sempre que aquesta instal·lació no siga obligatòria per llei”.

En el cas de la segona moció, presentada per Ciutadans i secundada per unanimitat de tots els grups, el text recull instar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), “a millorar l’accessibilitat per als vianants existent en l’estació de Cantereria, millorant la il·luminació, l’estat de les escales i eliminant barreres arquitectòniques per a les persones amb problemes de mobilitat”, així mateix, també contempla instar FGV “a realitzar un estudi per a nous accessos per als vianants en l’estació de Cantereria que faciliten la comunicació amb el nou centre universitari, hospital i centre comercial” igual que “a la millora del manteniment de totes les estacions de MetroValencia” situades en el terme municipal de Burjassot.