El Ple de l’Ajuntament de Burjassot aprova diferents mocions

En el marc del Ple de l’Ajuntament de Burjassot, la sessió ordinària corresponent del qual al mes de març s’ha celebrat aquest dimarts (30-03-2021) per via telemàtica, s’han aprovat diferents mocions presentades pels grups polítics amb representació, les quals formaven part de l’Ordre del dia.

Així en primer lloc, s’ha aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics, la moció presentada pel grup municipal Compromís, per al control de la població de cotorres argentines presents en el municipi. Entre altres punts d’acord, destaca realitzar un estudi de les colònies de cotorres argentines que actualment existeixen en el terme municipal i elaborar un cens així com estudiar la implantació de mesures de control poblacional d’aquesta espècie i coordinar aquestes mesures amb les poblacions veïnes que pateixen el mateix problema.

En l’àrea de Governació, s’ha aprovat, també per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal Ciutadans sobre la transparència i l’estat d’execució de les mocions que queden aprovades en les diferents sessions plenàries. Així, el text aprovat contempla la “creació d’un enllaç clar, visible i directe en la pàgina la web municipal, denominat “Mocions”, així com l’obligació que les mocions de competència municipal i plenària, aprovades pel ple de la corporació, siguen incloses en un termini màxim d’un mes des de la seua aprovació, en l’apartat creat a aquest efecte.

Així mateix, presentada pel grup municipal del Partit Popular i també aconseguit la unanimitat a favor en el vot, s’ha aprovat la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a incentivar la participació ciutadana en els plens telemàtics. Finalment, amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís, Partit Popular, Ciutadans, Vox i l’abstenció de Totes amb Burjassot, ha quedat aprovada la moció presentada pel grup municipal Ciutadans sobre la implantació d’un Pla d’Acció Comercial.