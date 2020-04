El ple de l’Ajuntament de Torrent aprova el Pla de Xoc contra el COVID-19 i els pressupostos de 2020

En el marc de la crisi social, sanitària i econòmica pel COVID-19, el ple de l’Ajuntament de Torrent ha aprovat aquest matí el pressupost de 2020 que ascendeix a 59.550.000 €, la qual cosa suposa un increment d’1.957.000 €, un 3,39% respecte al de 2016. Es tracta d’un pressupost que s’ha fet pensant en les persones, augmentant significativament les partides per a polítiques de Serveis Socials, per a ajudes d’emergència, per a contractes que atenguen els col·lectius més vulnerables, per a futurs programes de formació i inserció laboral o per a programes de contractació directa. D’igual manera s’incrementen les dotacions en Sanitat, Educació, Cultura, Esport o Seguretat, entre altres.

El portaveu del grup socialista, Andrés Campos, ha destacat que “en aquests dies difícils que estem vivint, inevitablement els *torrentinos i *torrentinas es veuran perjudicats econòmicament. Per això, aportarem tot allò que permeta minimitzar l’impacte econòmic i social sobre la ciutadania, empreses i institucions. I per a això necessitem un document més ajustat a l’actualitat, sabent que vivim una situació excepcional i que haurem de fer quantes modificacions siguen necessàries per a atendre les famílies, als autònoms i a les empreses de la ciutat. En aquests moments la nostra prioritat són les persones i buscar solucions perquè ningú es quede arrere”.

Així, el pressupost de 2020 està centrat en pensar en les persones i en els col·lectius més vulnerables. Per això, el consistori ha augmentat la partida destinada a l’Assistència Social Primària, que passa de 2.418.112,83 € a 4.011.666,45 € amb un increment del 65,90%.

D’altra banda, la política econòmica creix posant l’accent principalment en programes formatius d’inserció laboral, o programes de contractació directa un augment del 22% respecte al 2016, fomentant la recuperació econòmica i laboral dels torrentins i torrentines.

Un altre dels punts forts dels pressupostos de 2020 és el capítol dedicat a Educació, integrat per diverses partides, que passa de 2.659.635,50 € a 3.373.930,66 € el que suposa un augment del 26,85%. En aquest punt s’inclouen els projectes de millora destinada al manteniment dels centres educatius, donant resposta a la demanda dels directors dels col·legis durant els últims anys.

Així mateix, s’amplien en un 9% les polítiques d’igualtat, millorant la prestació de serveis a casa de la dona. Augmenten també les polítiques de joventut en quasi un 12% i les polítiques mediambientals en més d’un 10%, demostrant així que es tracta d’un pressupost, social, compromés, sostenible i que manté i millora totes les polítiques de la ciutat. En aquest punt també creixen les ajudes als col·lectius que col·laboren dia a dia en la construcció d’aquesta ciutat en més de 3M€, amb subvencions a associacions socials, veïnals, o col·lectius econòmics, entre altres.

També creix la xifra per al pressupost de Protecció Civil passant de 145.801,88 € a 496.142,56 € amb un augment del 240,29%.

Abans de conducta a l’aprovació del pressupost de 2020, que ha tirat avant amb els vots a favor de PSOE i Ciutadans (Partit Popular, Compromís i Vox han votat en contra), l’alcalde Jesús Ros s’ha dirigit als grups recordant que “aquest pressupost és una eina útil que ens donarà agilitat per a poder resoldre els problemes que tenen els torrentins i torrentines”, un document que “naix per a donar-li vida a la ciutat i per a donar-li esperança i il·lusió a les persones, sabent que el seu Ajuntament està al seu costat i que farem tot el possible per a recuperar com més prompte millor la normalitat”.

‘Pla de Xoc contra el COVID-19’

Un altre dels punts que s’han tractat en el ple ha sigut el “Pla de Xoc contra el COVID-19”, que l’equip de govern va aprovar el passat 27 de març. D’aquesta forma, s’ha habilitat ja una partida pressupostària d’1.150.000 € destinada a ajudar a empreses, comerços locals, autònoms i famílies afectades per aquesta situació.

Campos ha recordat que fa escassos dies es va aprovar la liquidació del pressupost 2019; una liquidació que, com en exercicis anteriors, va tindre un significatiu superàvit de més de 1,6M€ i la incorporació de més de 10M€ de romanent de tresoreria. Així, “la gestió municipal duta a terme aquests últims anys ens permet ara utilitzar part del romanent a implementar mesures que ajuden als ciutadans, especialment a aquells que es troben en situació de risc econòmic i al teixit empresarial de Torrent”, ha assenyalat.

Amb aquest Pla de Xoc, l’Ajuntament de Torrent destina 1.000.000 € per a ajudes directes a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES i famílies afectades pel coronavirus. I, d’altra banda, un segon paquet de mesures de 150.000 € centrat en l’increment de serveis destinats a reforçar la desinfecció i neteja, mesures preventives per a preservar la salut dels veïns i veïnes de Torrent, a més d’augmentar-se els contractes de serveis assistencials com l’ampliació de persones beneficiares del servei “Menjar a Casa”, la posada en marxa del “Telèfon Amic”; o fins i tot els programes d’activitats online que s’han posat en marxa per a les famílies durant aquests dies de confinament.

El ple de hui, que com sempre s’ha pogut seguir per les xarxes socials de l’Ajuntament, s’ha celebrat de manera telemàtica a excepció de l’alcalde Jesús Ros i els portaveus dels grups municipals, presents en el saló de plens. El mateix s’ha tancat amb un sentit minut de silenci en memòria de les víctimes del COVID-19.