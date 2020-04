Connect on Linked in

L’Ajuntament incrementa quasi 14 milions d’euros els recursos destinats a lluitar contra la COVID-19



El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat l’Ordenança Municipal del Servici de Teleassistència Domiciliària de l’Ajuntament de València, que regularà l’accés a este recurs personalitzat que permet l’atenció social ciutadana través de la línia telefònica, amb assistència ininterrompuda i permanent 24 hores al dia 365 dies de l’any.



La regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha explicat que esta normativa «és una nova eina que garanteix els drets de les persones en situació de vulnerabilitat i millora les polítiques de transparència». A més, a partir d’ara podran ser destinatàries del servici de teleassistència, a més de les persones majors de 65 anys, les persones amb diversitat funcional de 18 anys o, empadronades a València que, fins i tot tenint cobertes les seues necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació, higiene personal i domicili, visquen soles o amb altres persones d’idèntiques característiques d’edat o diversitat funcional.



Davant el suport dels regidors i regidores de l’Oposició, que han assegurat «que estaran pendents del compliment d’esta nova normativa», Isabel Lozano, ha manifestat que l’Ajuntament és «conscient de la llista d’espera existent per a rebre esta prestació», i ha explicat que la nova ordenança «amplia les prestacions del servici, amb el que la teleassistència de València se situa en l’avantguarda de la resta d’Espanya, en allunyar-se de l’anterior model, de telealarma, i instaurar una teleassistència avançada que compta amb dispositius tecnològics com a detectors de caigudes, de fugues de gas, d’aigua, de fum, de foc, d’inactivitat o d’inundació; sensor de temperatures extremes, i camí de llums».



En les seues intervencions el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha agraït «que s’hagen tingut en compte les propostes del seu grup en el text d’esta ordenança que és fruit del consens», i ha recordat «que s’incrementa el pressupost per a poder arribar a més població»; mentre que la portaveu Popular, María José Catalá, ha sol·licitat «que es minimitzen les llistes d’espera, alarmants en l’actual crisi soci sanitària»



Per part seua, la regidora Isabel Lozano ha afirmat que l’ordenança que hui s’aprova «ratifica obligacions, drets i servicis municipals als quals té accés la ciutadania», i ha recordat que la llista d’espera d’este servici es menor de 500 persones en front de les més de 6.000 persones ateses.



En matèria econòmica, el Ple ha aprovat, entre altres assumptes, la setena i la huitena modificació de crèdit, destinades a actuacions per a pal·liar els efectes negatius de la crisi de la COVID-19 en el vessant social i econòmic. Un total de 5,23 milions d’euros, 2,63 milions d’euros corresponents a la setena modificació de crèdit i 2,6 milions d’euros a l’octava, «que ascendeixen la xifra total de crèdits extraordinaris i suplements amb motiu de la pandèmia a quasi 14 milions d’euros», tal com ha informat el regidor d’Hisenda, Ramón Vilar.



Durant el debat conjunt que s’ha generat entorn d’estes i altres acords econòmics, el regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, ha sol·licitat als grups de l’Oposició «que no confonguen a la ciutadania amb les xifres i dates». Així, per exemple, ha aclarit: «Els rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI) es poden pagar, sense recàrrec, fins al pròxim 10 de juliol». «És a dir, es poden pagar a partir de hui però això no vol dir que s’hagen de pagar ja», ha insistit després d’explicar, «com a responsable de la hisenda pública seria un irresponsable si no manara la remesa de rebuts i que l’Ajuntament entrara en col·lapse».



El portaveu del grup Ciutadans, Fernando Giner, que ha exposat el seu suport a les modificacions del pressupost per a fer front a les necessitats imposades per la COVID-19, ha sol·licitat «més transparència amb estes accions perquè els canvis pressupostaris responen a repartiments de poder entre les regidories». D’altra banda, Giner, que també ha lamentat «que a dia de hui només s’han executat 8 milions d’euros del Pressupost», ha demandat «un pla de reconstrucció de la ciutat que incloga l’agilitació de les llicències d’obra» i «que es pospose el cobrament de l’IBI».



En representació del grup Popular, la seua portaveu, María José Catalá i la regidora Paula Llobet, també han centrat part del seu discurs «en la necessitat d’ajornar el pagament de l’IBI» i, en general, «en demanar una baixada d’impostos per a no portar a les famílies valencianes a situacions dramàtiques». «El PP en una situació de pandèmia baixa els impostos com ha fet a Madrid, per a infondre a la seua ciutadania vigor i esperança», ha afirmat Catalá, mentre que LLobet ha exigit «major rigor, immediatesa i eficàcia» en la política econòmica de l’Ajuntament de València.



El Ple també ha acordat, amb un procediment d’urgència que no ha comptat el suport de Vox, «per no seguir el procediment necessari», la tercera relació d’expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020, que Ramón Vilar ha defensat «per a injectar liquiditat entre els proveïdors» i finalment s’ha aprovat amb el vot en contra de PP i Vox i l’abstenció de Ciudadanos.