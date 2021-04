El ple de Paiporta aprova demanar l’alliberament de les patents de la vacuna contra la COVID-19, a proposta de Compromís

Print This Post

La moció instava a la UE i al Govern de l’Estat a suspendre temporalment les patents i altres drets de propietat intel·lectual de vacunes, medicaments i diagnòstic de la infermetat COVID-19

Compromís per Paiporta demanava a la moció que s’alliberen temporalment les patents perquè es puga accelerar així la fabricació de vacunes com els consegüents plans de vacunació de milions de persones a tot el món. La proposta va comptar amb el suport de Ciudadanos i l’abstenció de Partido Popular i PSOE.

“Paiporta també s’ha de sumar a aquesta petició, d’aquesta crisi només eixirem si ho fem totes i tots i això significa que cal una vacunació massiva mundial, donat que de poc ens servirà que ací ens vacunem si al nostre entorn hi ha qui no pot fer-ho”, ha explicat el regidor de Compromís, i també responsable de l’àrea de Benestar Social, Rafa Gadea. En este sentit el regidor, ha detallat que se sol·licita l’alliberament temporal de les propietats intel·lectuals de vacunes, tractaments contra la COVID-19 o de reactius per a fer PCR.

Per Compromís l’objectiu d’esta iniciativa és aconseguir afavorir la consecució de la immunitat mundial, repte per al qual cal accelerar la vacunació en tot el món. Segons explica el grup, “Les vacunes que han estat desenvolupades s’han aconseguit gràcies als diners públics, però les farmacèutiques exerceixen els seus drets de patent per a vendre les vacunes al millor postor. Si l’estat espanyol pateix dificultats amb l’accés a les vacunes, aquestes encara són més nombroses als països menys desenvolupats. Recolzem la proposta de l’Índia i de Sud-àfrica de prioritzar salvar vides humanes arreu del món i a la que ja s’han adherit més de 100 estats de l’OMC.”

Per últim, ha destacat l’aposta del ple de Paiporta per l’accés global i la transparència per a facilitar la producció a gran escala de la mà dels poders públics. “Posar les vacunes al servei de totes, només superarem aquesta crisi quan tots els països estiguen immunitzats.”