El Ple de Torrent va aprovar crear una borsa per a una brigada forestal però l’alcalde Ros contractarà a una empresa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Folgado: ““de nou, Ros i el seu equip de govern fan cas omís dels mandats de tota la corporació municipal, en aquesta ocasió, no sols no creen la borsa d’ocupació per a la creació d’una brigada forestal permanent sinó que privatitzaran aquest servei”.

“Esperem que a més de contractar a aquesta empresa, es complisca amb els acords plenaris i no es quede en el calaix d’acords aprovats per tots i que mai arriben a veure la llum, alguna cosa al que acostuma el bipartit PSOE i Cs”.

Els populars de la ciutat de Torrent han tornat a denunciar els incompliments dels mandats del Ple municipal per part del govern liderat pel socialista Jesús Ros. En aquesta ocasió, des del PP es torna a insistir en la creació d’una brigada de neteja forestal que va aprovar a instàncies dels populars i per unanimitat, el Ple del mes de juliol de 2019. Des del PP de Torrent s’ha insistit en la creació d’aquesta brigada forestal municipal i la petició de brigades de Divalterra, que també va ser aprovat per unanimitat en el Ple de setembre de 2019.

Més d’un any després, la Junta de Govern Local del 21 de desembre ha aprovat l’expedient per a la contractació del servei de manteniment i conservació de zones forestals de Torrent, que serà externalitzat a una empresa privada.

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha afirmat que “de nou, Ros i el seu equip de govern fan cas omís dels mandats de tota la corporació municipal, en aquesta ocasió, no sols no creen la borsa d’ocupació per a la creació d’una brigada forestal permanent sinó que privatitzaran aquest servei”.

A més, des del Partit Popular es va introduir la creació de la brigada forestal permanent com a proposta en el Pla d’Actuació contra la COVID-19 (PAM) com a ajuda a la creació d’ocupació local i que també va ser aprovat per tots els grups polítics municipals. En el debat de pressupostos de 2021 celebrat a la fi de desembre, la portaveu del PP, Amparo Folgado va recordar que la creació de la borsa d’ocupació social, la brigada forestal i el Torrent et Beca, propostes del PP en el PAM, seguien sense posar-se en marxa.

Folgado espera que aquesta contractació a una empresa privada puga ser complementària a la creació de la borsa d’ocupació per a la creació d’una brigada forestal municipal. “Esperem que a més de contractar a aquesta empresa, es complisca amb els acords plenaris i no es quede en el calaix d’acords aprovats per tots i que mai arriben a veure la llum, alguna cosa al que acostuma el bipartit PSOE i Cs”.

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Vedat

Els populars també denuncien que “des de l’any 2015, està pendent d’aprovar el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del *Vedat, que va deixar el PP redactat i presentat als grups polítics i associació de veïns”. Aquest pla contempla una planificació a 10 anys per a conservar El *Vedat en condicions òptimes per a definir el futur model de muntanya i des de 2015 s’estan realitzant actuacions en el bosc sense tindre aprovat el Pla ni seguir cap model de regeneració forestal.