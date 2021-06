El Ple de València reclama un acord per a la reforma del model de finançament autonòmic i local

Connect on Linked in

La corporació aprova un moció per garantir als municipis “recursos suficients per a la prestació efectiva dels servicis”

El Ple ha aprovat hui una moció en què insta a un acord per a la reforma tant del model de finançament autonòmic, per acabar amb “el desigual repartiment de recursos”, com local, per garantir als municipis “recursos suficients per a la prestació efectiva de servicis”. El document recull així mateix que el repartiment dels fons covid, REACT-UE i per a ajudes directes a la Comunitat Valenciana, “ajustat a criteris poblacionals”, s’estenga fins que hi haja un nou sistema de finançament, i que la suspensió de les regles fiscals i de dèficit a les administracions es prolongue fins el pròxim exercici pressupostari. L’acord és una alternativa a una proposició del grup popular per exigir al Govern d’Espanya que plantege un canvi en el sistema de finançament abans que acabe l’any.

La moció adoptada defensa la reforma del model de finançament autonòmic amb l’objectiu de posar fi a “la insuficiència global de recursos” i “el desigual repartiment d’estos”, i promoure “un nou sistema basat en el criteri de població ajustada per ser el més equitatiu i el que millor garantix l’accés a l’estat del benestar per part de tota la ciutadania”. També es reivindica la reforma del model de finançament local “de manera contemporània a l’autonòmica”. La proposta contempla igualment que “el suport mostrat a la Comunitat Valenciana en el repartiment dels fons covid, REACT-UE o el fons per a ajudes directes, que s’han ajustat a criteris poblacionals, s’estenga fins a l’aprovació d’un nou model de finançament”, així com l’ampliació de la suspensió de les regles fiscals i de dèficit del conjunt d’administracions per al següent exercici pressupostari.

A més, s’insta a “continuar respectant la clàusula de l’Estatut que fixa les inversions estatals en el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, tal com ha ocorregut en els últims Pressupostos Generals de l’Estat”, i s’advoca per “l’harmonització fiscal de totes les autonomies per evitar el dúmping fiscal interior a Espanya”. D’altra banda, es reclama “una millor distribució de les institucions polítiques, econòmiques i socials, que en l’actualitat estan centralitzades únicament en la capital, per ser reflex d’una Espanya de les autonomies en la qual València assumisca un paper protagonista”. Finalment, es recull el suport del Ple “al conjunt dels actors socials valencians i a la Generalitat en la seua defensa d’estes reivindicacions”.

L’acord és una alternativa a una proposició del grup popular per requerir “una rectificació” del govern d’Espanya perquè plantege abans que acabe l’any un canvi en el sistema de finançament autonòmic i active “un mecanisme transitori de compensació per tal que la Comunitat Valenciana arribe a la mitjana nacional d’euros per habitant”.

Seguretat ciutadana i Pobles del Sud

La corporació ha rebutjat dos propostes subscrites pels grups Popular i Vox en relació a la seguretat ciutadana. En el document a iniciativa del PP es plantejava l’aprovació “immediata i urgent” de l’ordenança de convivència i civisme, la reunió de la Junta Local de Seguretat cada 15 dies i l’elaboració d’un pla específic per lluitar contra la delinqüència en els punts conflictius de la ciutat. Per la seua part, Vox sol·licitava l’increment d’efectius de la Policia Nacional i Local a la ciutat.

En la sessió plenària ordinària del mes de juny tampoc s’ha acceptat una moció de Ciutadans sobre “millores i inversions” als Pobles del Sud, com ara ampliar el servici de l’EMT, augmentar la neteja de les platges, més caixers automàtics o postes de socorrisme, entre altres. En el torn de paraula han intervingut les representants de les associacions veïnals del Palmar, Cintia Sancanuto; Pinedo, Pilar Copovi, i El Saler, Mercedes Gómez.

Indults

Un altre dels assumptes debatuts en l’Hemicicle ha estat els indults als presos del procés aprovats pel Consell de Ministres. El plenari ha acordat “donar suport al govern d’Espanya en aquelles mesures que, com els indults, aproximen una solució del conflicte territorial a Espanya i permeten el retrobament i una nova convivència”, i “condemnar aquelles actituds que busquen obtindre rèdit polític del conflicte i obvien la responsabilitat que totes i tots, des de qualsevol àmbit, tenim de promoure la concòrdia”. El text adoptat és una alternativa a dos mocions presentades per populars i Ciutadans respectivament, en què exigien al govern d’Espanya que respectara la sentència del Tribunal Suprem sobre la condemna als polítics catalans.