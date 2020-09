El Ple de València reivindica un acord amb el Govern de 5.000 milions per a les ciutats i una aportació específica al transport públic

Connect on Linked in

Joan Ribó ha argumentat «el paper fonamental que han jugat els ajuntaments en la gestió de la crisi sanitària i econòmica»

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, a proposta de l’equip de govern, «treballar amb responsables municipals de qualsevol color polític per reivindicar conjuntament les ajudes estatals i europees que els ajuntaments precisen de forma imperiosa i urgent per a poder continuar prestant servicis i adoptar les mesures anti-Covid necessàries, a més de col·laborar des de l’àmbit local en la imprescindible reactivació econòmica». L’alcalde de València, Joan Ribó, ha defés esta proposta que advoca pel diàleg amb el ministeri d’Hisenda i reclama al govern central «el repartiment de 5000 milions d’euros amb criteris poblacionals, així com l’aportació de 1000 milions d’euros en 2020 per al transport urbà, i l’eliminació de la denominada Llei Montoro del Partit Popular (PP)», tal com ha defensat l’alcalde en el Ple.



L’acord ha rebut el suport dels dos grups polítics que conformen el govern municipal, Compromís i Partit Socialista, així com dels representants de Ciutadans. Si bé, no ha sigut avalat pel PP i Vox, que s’han abstingut a l’hora de votar el que Ribó ha proposat «per trobar una solució i aconseguir un Real Decret Llei (RDL) sobre romanents (estalvis que els ajuntaments tenen congelats) satisfactori».



Joan Ribó ha argumentat la necessitat de «reivindicar el paper fonamental que han jugat els ajuntaments en la gestió de la crisi sanitària i econòmica ocasionada pel coronavirus, siga el que siga el seu color polític o la seua situació econòmica-financera». També ha parlat de «l’esforç financer dels ajuntaments que, fins a la data pràcticament, estan gestionant la crisi sense ajudes de cap tipus, amb recursos propis en unes circumstàncies excepcionals de duració desconeguda que suposen una reducció dels ingressos i un augment de la despesa de forma molt important».



En este punt l’alcalde s’ha detingut en les ajudes que necessiten les empreses municipals de transport, entre les quals es troba l’EMT València que, «fins al moment, no han rebut ajudes estatals per a compensar les pèrdues ocasionades per la pandèmia, ja que estes estaven recollides en el RDL rebutjat el passat 10 de setembre».



Segons l’acord del govern municipal, l’Ajuntament també demanarà «l’obertura urgent d’un procés de diàleg entre el Ministeri d’Hisenda i les entitats locals que permeten recuperar el fons de 5.000 milions proposat, així com la resta d’aportacions estatals incloses en el RDL rebutjat». «I esta nova negociació haurà de basar-se, tal com ha aclarit Joan Ribó- en els acords aprovats per unanimitat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el passat dos d’abril per a reclamar al Govern estatal que arbitre un sistema d’ajudes a tots els ajuntaments per a fer front a les dificultats econòmiques derivades de la crisi sanitària del coronavirus, amb especial atenció al fons aportat per l’Estat de 5.000 milions i al de 1.000 milions que inclouen al transport públic, ajudes imprescindibles per a poder continuar prestant els servicis públics i ajudant als que ho necessiten en l’actual situació».



«Demanem un nou consens que permeta l’elaboració urgent d’un nou RDL que contemple, també l’eliminació de la regla del gasto, del concepte de dèficit i estabilitat i l’ampliació del termini de les inversions financerament sostenibles almenys per a 2020 i 2021», ha conclòs Joan Ribó.



El Plé ha admés estes propostes que l’alcalde ha presentat com a alternativa a la moció subscrita pels 14 regidors i regidores de PP i Ciutadans perquè «l’Ajuntament de València done suport al comunicat subscrit el dia 1 de setembre de 2020, i ahir, 22 d’octubre, per València i altres trenta municipis espanyols en relació als romanents dels Ajuntaments».



En el debat generat al respecte, la portaveu del Grup Popular, María José Català, ha criticat «els canvis d’opinió de l’alcalde», i ha reiterat el suport del seu grup «a totes les accions encaminades perquè els ajuntaments tinguen llibertat, incondicional, per utilitzar els seus romanents».



Seguidament, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, que ha celebrat que «s’allibere la Regla de Despessa», ha explicat que «entén que el govern local sol·licite més seguretat jurídica al respecte», i ha valorat «l’esperit reivindicatiu i de consens a l’hora de defendre els interessos de València»; mentre que el portaveu de Vox, José Gosálbez, també ha afirmat que «el seu grup no vol que el govern central diga a València quan es pot gastar i en què».



Per últim, i en nom de l’equip de govern ha parlat la vicealcaldessa i regidora socialista, Sandra Gómez, qui ha aclarit que «els grups que conformen l’executiu local sembre busquen espais comuns per treballar per València». Per esta raó, s’ha mostrat «dolguda, pel fet que els grups de l’oposició només vulguen parlar de les seues discrepàncies».



Sandra Gómez, que ha reclamat que l’Oposició «pense allò que és millor per a València», ha conclós que «ara és el moment de lluitar perquè no es perda més temps ni diners, 5.000 milions d’euros imprescindibles per a l’Ajuntament».

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament, que s’ha reunit hui de forma extraordinària, ha decidit, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, «acomplir en els pressupostos del pròxim exercici a l’acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del Post Covid-19 per a establir una política fiscal que conjugue mantindre els ingressos municipals per a fer front no sols en les despeses habituals de la corporació local sinó a les necessitats suplementàries sorgides per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia».



PRESSUPOSTOS EN EL MARC DEL PLA DE RECONSTRUCCIÓ



«En este sentit, tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, l’Ajuntament mantindrà la progressivitat i atendre la capacitat de pagament dels sectors més afectats, i tendir, per tant, a la congelació de tipus tributaris i establir bonificacions sense afectar l’estabilitat pressupostaria». «Tot això, sense oblidar la necessitat de recursos públics suficients per a mantindre els serveis públics de qualitat i desenvolupar polítiques d’impuls que tendisquen a reactivar l’economia local i fer front a l’emergència social, amb especial atenció a les ajudes per a impulsar l’ocupació i per a les persones més vulnerables», ha afegit l’edil.



Segons la proposta acordada, l’Ajuntament també «continuarà impulsant i ampliar les ajudes a pimes i autònoms amb la vinculació al manteniment de l’activitat i l’impuls de l’ocupació, destinant un mínim de 2,5 del pressupost municipal per a la reactivació econòmica com a resposta a la COVID-19». I a més, manifestarà la seua voluntat de replicar l’acord i els suports reeixits en l’acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en els pròxims pressupostos municipals»



Amb estes paraules, el regidor d’Hisenda Borja Sanjuán ha argumentat la proposta que s’ha aprovat com a alternativa a l’exhortació dels populars i de la formació taronja que han encetat el debat perquè «l’Ajuntament adopte les mesures necessàries per a modificar les vigents Ordenances Fiscals amb la finalitat d’establir una bateria d’ajudes i incentius fiscals, per al pròxim exercici 2021, dirigits especialment als sectors productius més afectats per la crisi social i econòmica».



En el torn d’intervencions, la regidora popular Paula Llobet ha assegurat que «la situació econòmica actual, sense precedents, reclama canvis en la pressió fiscal i que l’Administració se situe, immediatament, al costat de les famílies i les empreses». I el regidor de Ciutadans, Rafael Pardo, ha lamentat «la falta d’empatia de les administracions públiques amb la ciutadania i el sector econòmic», i ha instat solucions «com ara bonificacions fiscals, per justícia social i per necessitat»; mentre que el regidor de Vox, Vicente Montañés, que ha fer repàs «d’unes dades que mostren la lamentable situació de la ciutat de València», ha qüestionat «on estan les mesures aprovades per la recuperació de la ciutat», i ha clamat «que es prioritzen accions».