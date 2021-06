El Ple denuncia la LGTBfòbia i acorda visibilitzar al balcó de l’Ajuntament de València la reivindicació de drets igualitaris

Connect on Linked in

El consistori també reconeix el treball de la Fundació Esportiva Municipal i de l’Oficina del Voluntariat, amb motiu dels seus aniversaris

El Ple de l’Ajuntament ha acordat hui, a proposta de l’equip de govern municipal, “denunciar públicament qualsevol manifestació de LGTBfòbia i posar en marxa mesures per eradicar esta discriminació”. A més, ha decidit, “com a mostra pública i visible del seu compromís amb els drets igualitaris i la inclusió de totes les persones”, penjar al balcó de l’Ajuntament la pancarta de la celebració del Dia de l’Orgull amb el lema “València We Call it Orgull”, inspirat en la música per reivindicar la igualtat, la visibilitat, la diversitat, el respecte, la inclusió i els drets de les persones LGTBI.

Segons l’acord plenari, l’Ajuntament també continuarà amb el seu treball “per promoure el respecte a la diversitat” i “exigir una educació pública, laica, de qualitat i que atenga a la diversitat com a requisit per a crear un espai educatiu on imperen els valors democràtics i de tolerància, on s’incloga la defensa de la diversitat familiar i la lluita contra qualsevol mena de discriminació que puguen patir les famílies LGTB, tant material com simbòlica”.

El Ple també ha expressat el seu rebuig contra les retallades socials, especialment les que afecten la prevenció i el tractament del VIH, i ha sol·licitat al govern de l’Estat “la despatologització de les identitats trans i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d’estes persones es vegen perjudicats”, i “l’aprovació de la Llei integral LGTBI”.

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha defés al Ple esta proposta perquè “malgrat els avanços aconseguits durant els últims anys, queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real”, i ha fet una crida per “superar la històrica invisibilitat, combatre el discurs de l’odi amb formació en diversitat sexual”.

L’Ajuntament distingeix “la cultura de l’esport inclusiu i igualitari”

D’altra banda, també a instàncies de l’equip de govern, el Ple ha acordat reconèixer el treball de la Fundació Esportiva Municipal (FEM) “perquè des del seu naixement, ara fa quaranta anys, ha fomentat, afavorit i dinamitzat l’esport a la ciutat”, tal com ha defés la regidora d’Esports, Pilar Bernabé.

La regidora que ha presentat esta proposta, amb el suport dels portaveus dels dos grups que conformen l’executiu local (Compromís i PSPV), ha celebrat que esta fundació, a més, “continua apostant per la cultura de l’esport, especialment en l’esport base, inclusiu i igualitari”. Per això, ha argumentat, l’Ajuntament reconeix la labor i compliment dels i les treballadores de la FEM durant estos anys, i destaca l’actuació i l’esforç realitzat durant la pandèmia de la covid-19.

En la proposta aprovada també es distingeix “la labor i acompliment dels i les voluntàries de l’Oficina del Voluntariat per la seua vocació altruista esportiva al llarg d’estos últims 10 anys”. “El voluntariat és un dels aspectes essencials que sustenten el sistema esportiu local de la ciutat i afavoreix el seu progrés.

Per últim, a l’Hemicicle s’ha debatut i rebutjat una proposta subscrita pel regidor de Ciutadans Rafael Pardo sobre “l’excessiva utilització de les comissions de servici a l’Ajuntament de València”.