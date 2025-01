El Ple impulsa propostes per a millorar les instal·lacions esportives i el barri del Botànic

L’Ajuntament ratifica el seu compromís amb la promoció de l’esport i la millora del barri del Botànic.

L’Ajuntament de València ha reafirmat el seu “compromís amb la promoció i revitalització de l’esport a la ciutat” en el marc del ple celebrat hui.

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita el Polideportivo de Nou Moles.

L’acord plenari recull l’objectiu de “consolidar una xarxa d’instal·lacions esportives municipals segures i de qualitat” i avançar en la resolució de les concessions administratives que gestionen aquestes infraestructures.

Millora de les instal·lacions esportives

El govern municipal ha aprovat una proposta per a garantir la continuïtat de les activitats esportives, amb un pressupost rècord de 19 milions d’euros per a la reparació i millora de les instal·lacions municipals.

Aquest acord es presenta com a resposta a les demandes del Grup Municipal Socialista i altres agrupacions com Compromís, que han denunciat el tancament de diverses instal·lacions i han instat l’equip de govern a actuar amb més celeritat. Entre les propostes destacades per l’oposició figuren:

La reobertura de poliesportius tancats.

L’execució de projectes com el poliesportiu d’esports urbans, el de gimnàstica artística, i altres camps de futbol i rugbi a Torrefiel i Quatre Carreres.

Representants veïnals com Orriols en Lluita i l’associació de Arrancapins-La Petxina també han pres la paraula per a reclamar solucions urgents davant el tancament de serveis als seus barris.

Propostes per al barri del Botànic

El ple també ha abordat la situació del barri del Botànic, adoptant mesures per a compatibilitzar la millora urbana amb les necessitats del veïnat, especialment pel que fa a l’aparcament i l’ampliació de voreres.

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha defensat una alternativa davant la proposta del Grup Municipal Compromís, que reclamava més accions per a la sostenibilitat i el patrimoni històric. Entre les iniciatives plantejades per Compromís destaquen:

La rehabilitació de l’Alqueria de Beat Gaspar Bono per a usos comunitaris.

La creació del Jardí Trini Simó al solar dels Jesuïtes.

La reurbanització de la plaça de Sant Miquel i Sant Sebastià.

La reurbanització del carrer Quart, eliminant l’aparcament en superfície i ampliant les voreres.

La regidora de Compromís, Papi Robles, ha destacat que aquestes accions “millorarien la qualitat de vida del veïnat i promourien la sostenibilitat i la preservació del patrimoni”. Per la seua banda, el Grup Municipal Socialista ha recordat les intervencions realitzades per l’anterior govern per a combatre el canvi climàtic i afavorir el benestar del veïnat.

Aquest debat reflecteix la divisió entre les diferents forces polítiques, però també el compromís comú de millorar la ciutat i oferir solucions als seus habitants.