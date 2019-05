El ple municipal aprova el projecte bàsic i d’execució del col·legi número 4

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Picassent va aprovar, en la sessió plenària corresponent al mes d’abril, el projecte bàsic i d’execució de les obres de construcció del nou col·legi públic d’educació infantil i primària denominat número 4 i que se situarà en la zona nord del municipi.

Les obres d’execució del futur col·legi núm.4 s’inclouen dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i suposen la construcció d’un nou edifici que contempla una superfície total construída de 4.304 m2 i una altra total de 7.919 m2 per a espais exteriors. En definitiva, més de 12.000 metres quadrats, que es dividiran en 3 blocs: educació infantil amb 6 aules, administració i educació primària amb 12 aules, que es complementaran amb altres (música, informàtica), així com també espais destinats a biblioteca, sala d’usos múltiples, despatxos, cuina i menjador, serveis, gimnàs, serveis generals i una zona d’aparcament.

El projecte contempla un pressupost total de 5.190.352’78 euros als quals s’ha de sumar el 21% d’IVA, amb 1.089.974’08 euros. El termini d’execució de les mateixes serà de 15 mesos.

Tal com exposa l’alcaldessa del municipi, ConxaGarcia, “Este és un primer pas que obri el camí per a tindre un centre educatiu al nostre municipi. És la nostra intenció informar puntualment al veïnat segons vagen avançant les gestions perquè disposen de la major informació possible sobre un projecte tan important per al nostre municipi com és la construcció d’un nou col·legi per a Picassent”.