El Ple Municipal aprova els Honors i Distincions de la Ciutat de València 2021

L’Ajuntament reconeix Juan Gil Albors, Ricard Camarena, Vicente Enguídanos, Francis Montesinos, Cristina Durán i Josefa Carrión, així com a la Fundació Mira’m i a la plantilla municipal

El Ple de l’Ajuntament ha ratificat este matí els noms de les personalitats, entitats i agrupacions que rebran el reconeixement del municipi de València el pròxim mes d’octubre, en el marc de la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d’Octubre. La Corporació ha aprovat per unanimitat els Honors i Distincions de la Ciutat 2021 (Medalles d’Or de la Ciutat, Fills i Filles Predilectes, i Fills i Filles Adoptius) amb el suport de tots els membres del Plenari.

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha realitzat un repàs per les biografies de les persones i entitats proposades per a rebre l’homenatge de la ciutat, tal com és preceptiu. Tello ha presentat les propostes per les quals València nomenarà fills predilectes de la ciutat, per decisió del Ple, a les següents personalitats: Vicente Enguídanos Grancha, artesà seder de la ciutat, l’últim velluter, hereu d’un ofici tradicional que, en el seu cas, es remunta a quatre generacions arrere; la il·lustradora i artista plàstica Cristina Durán Costell, que va ser presidenta de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV), i guanyadora en 2019 del Premi Nacional del Còmic, per la seua obra ‘El dia 3’; i Josefa Carrión Rodrigo, “Carri”, referent fa més de mig segle del bàsquet femení, esport en el qual ha sigut pionera des dels anys cinquanta.

Seran reconeguts com a fills adoptius el dissenyador valencià Francis Montesinos, nascut en la localitat de Llíria, amb una trajectòria professional en el món de la moda jalonada de premis i reconeixements, estretament lligada a la ciutat de València; i el reconegut cuiner valencià Ricard Camarena, nascut a Barx, que al seu Premi Nacional de Gastronomia suma nombrosos reconeixements internacionals, com tres Estreles Michelin i tres Sols Repsol. A més l’Ajuntament reconeix, a títol pòstum, la labor professional del dramaturg, gestor cultural i periodista natural d’Alcoi Juan Gil Albors, que va faltar en febrer de l’any passat. Gil Albors va ser, segons l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya, de la qual va ser membre, “el més important dramaturg valencià del seu temps i un autor fonamental de transició en el teatre valencià dels anys 60 i 70, que va saber allunyar el teatre valencià del seu contingut més localista per a situar-lo en una esfera molt més universal”.

Finalment, la Corporació entregarà la Medalla d’Or de la Ciutat a l’entitat Mira’m Fundació, que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA (Trastorn d’Espectre Autista) i la de les seues famílies, i que actualment dona servici a més de 215 famílies de València i de Gandia. I també s’ha volgut reconéixer amb una Medalla d’Or de la Ciutat la labor de la plantilla de treballadores i treballadors de l’Ajuntament de València per “per la seua acció sense descans durant tot l’estat d’Alarma a causa de la pandèmia de coronavirus, que ha permés que l’Ajuntament haja oferit una resposta de fortalesa i eficiència davant la situació d’emergència social”.

Suport unànime a la suspensió de taxes municipals

Pel que fa als temes d’hisenda, el Ple ha aprovat per unanimitat la modificació de les Ordenances fiscals que regulen les taxes per Ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires, Instal·lació de quioscos en la via pública, Mercats extraordinaris, rastres i venda no sedentària, i Ús privatiu o aprofitament especial d’instal·lacions, edificis municipals i espais públics. Les modificacions impliquen la suspensió del cobrament de les taxes durant el segon semestre de l’any per a beneficiar les empreses i sectors més afectats per la crisi sanitària. Esta mesura suposa que el Consistori ha adaptat tota la seua tributació a les necessitats i exigències derivades de la pandèmia de covid19, la qual cosa implica que les arques municipals deixaran d’ingressar 2,7 milions d’euros en l’exercici en curs, que repercutiran en la recuperació del sector productiu i les empreses valencianes.

També s’ha aprovat en esta sessió la cinquena modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de Pressupost, encara que en este cas amb el suport únic dels grups del Govern Municipal. Tant PP com Vox han votat en contra i Ciutadans s’hi ha abstingut. La mesura preveu dedicar 1,9 milions i 900.000 d’euros respectivament per a reequilibrar els comptes de les empreses concessionàries de les instal·lacions esportives municipals i del Bioparc pel temps en què van haver de estar tancades per la pandèmia. La disparitat del vot s’explica per la diferent interpretació que realitza el govern municipal i els grups d’oposició sobre l’ús dels romanents líquids de tresoreria, i la seua adequació a l’anomenada Llei Montoro o a la suspensió de les regles fiscals decretada pel Govern de l’Estat en el marc excepcional del covid19.

Durant el primer tram de la sessió plenària s’ha aprovat també el cofinançament del projecte de Pla de rehabilitació d’habitatges en lloguer del barri del Cabanyal, que afecta les vivendes situades al carrer Sant Pere 25 i plaça Mare de Déu de la Vallivana 6. Tots els grups de l’Oposició s’han abstingut en les votacions dels dos punts. Així mateix, s’ha donat compte a la Corporació de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 21 de març de 2021, pel qual es va aprovar definitivament el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret-Est.

Nova programació 2021-24 del Pla d’Igualtat

La Corporació ha prestat també suport quasi unànime (31 dels 33 regidors del Ple) al Pla Marc d’Igualtat entre dones i homes 2021-2024. Els grups Compromís, PSPV-PSOE, PP i Ciutadans han votat a favor de la nova programació d’este Pla, que recull nombroses accions concretes i detallades des de la perspectiva de la transversalitat. El nou pla recull els principis i plantejaments de l’anterior, que ha conclòs amb un percentatge d’execució del 90% i ha permés que més de 118.000 persones entre dones i homes s’hagen beneficiat de les activitats, propostes, accions i campanyes incloses.

Finalment, el Ple ha acordat per unanimitat instar a la Generalitat a declarar les festes de Campanar Festes d’Interés Turístic Provincial. Així mateix, i també per la pràctica majoria de la Corporació (grups de Govern junt amb PP i Ciutadans) el nomenament d’Asunción Pérez Calot com a Defensora de les Persones Majors de la ciutat de València. La proposta, que ja va tindre el suport unànime del Consell Municipal de Persones Majors, suposa que, per primera vegada, una dona exercirà este càrrec consultiu i de mediació. Asunción Pérez Calot, metgessa de professió ja jubilada, va exercir com a funcionària de carrera a l’Ajuntament de València entre 1988 i 2013. En el moment de jubilar-se exercia com a cap de la Secció Municipal de Promoció de la Salut d’Adolescents i Persones Majors.