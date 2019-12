El Ple Municipal aprova per unanimitat la moció amb motiu del 25N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Print This Post

Tots els grups polítics de la Corporació votaren a favor d’esta moció, que vol denunciar el masclisme en la nostra societat i garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere.



Este passat dimarts es celebrava a l’Ajuntament de Picassent el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de novembre i, entre altres punts d’interès local, s’aprovava per unanimitat la moció presentada pel Partit Socialista respecte al 25-N, Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. La regidora d’igualtat, Belén Bernat, llegia esta moció, exposant els diferents punts que busquen millorar la situació de la dona a la societat, amb canvis socials i jurídics que acaben per fi amb el masclisme i la violència de gènere.



La moció es va convertir en institucional al ser aprovada per tots els grups polítics de la corporació, seguint així el camí que des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies s’havia aprovat uns dies abans. De fet, al igual que ocorria a la FVMP, a esta moció s’eliminava una accepció que demanava el canvi de la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). Amb açò, el consens entre els diferents partits polítics va ser unànim, aconseguint donar un pas més en la lluita contra les violències cap a les dones.



Esta moció recull punts com instar al Govern de l’Estat a desenvolupar la legislació neccesària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones; exigir al govern central el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere; o declarar el terme municipal de Picassent espai contra la trata de persones, entre altres propostes.



“Des de les institucions cal treballar per concienciar i sensibilitzar la societat perquè la violència de gènere tinga data de caducitat”, afirmava la regidora d’Igualtat, Belén Bernat, qui declarava imprescindible el consens entre tots els partits de la corporació: “Per a estes reivindicacions tan necessàries hem d’estar tots els grups units i lluitar per la mateixa causa: eradicar el masclisme”.



Unanimitat en l’adhesió a la Declaració Institucional de la FEMP



Així mateix, en el Ple també es va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Declaració Institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en relació amb el “Dia Internacioinal per l’eliminació de la violència contra la Dona 25 de novembre de 2019”. Una Declaració, que havia sigut aprovada en el XII Ple de la Federació, i que posa de manifest “la repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el Convenio de Estambul y se suma a todas las voces que claman por un futuro en igualdad”. I així mateix mostra el compromís en la lluita “contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos”.