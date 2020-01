El Ple Municipal de Foios aprova l’adjudicació de la primer actuació de l’Edificant

Connect on Linked in

També es va donar el vistiplau a les beques de mobilitat

Es van actualitzar les necessitats per al nou contracte de neteja viaria

En la vesprada del passat dijous 30 de gener, va tindre lloc el primer Ple Municipal Ordinari de l’any de l’Ajuntament de Foios. Educació va tindre un paper destacat en l’ordre del dia, que va centrar l’atenció en tres punts. Un dels més rellevants va ser l’adjudicació del contracte del Pla Edificant al CEIP Rei En Jaume. La regidora d’urbanisme, Mari Carmen Cabo, va explicar que en aquesta obra “entre altres millores, es construirà un nou gimnàs en l’escola, i l’antic es convertirà en aules noves, i en aquestes aules estarà inclosa una per a xiquets i xiquetes de dos anys”. L’actuació serà portada a terme per l’empresa Caecsa per un import de 539.086,04 euros que finançarà per complet la Generalitat.



Els altres dos punts referents a educació van ser, per una part, aprovar les bases reguladores per a les ajudes de mobilitat d’alumnes d’educació post obligatòria, que rebran un màxim de 200 euros cadascun dels beneficiaris. I per altra part, la moció pel compliment dels articles 27.1 i 27.2 de la Constitució que vetlen pels drets i llibertats de l’educació.



També va ser destacable l’apartat de la sessió referent a Serveis Municipals, ja que es va aprovar obrir el procés per a la licitació del nou contracte del servei de neteja viaria. Amparo Pérez, regidora de l’àrea, va explicar que “després d’analitzar les necessitats actuals del poble, hem vist que s’ha d’augmentar en dos peons més el servei, així com un capatàs que organitze i vetle perquè la feina es porte a terme de la manera més adequada”. Pérez també va assenyalar que aquest contracte tindrà una partida de 80.000 euros anuals.



Altres punts que es van aprovar en el Ple van ser, les actes de les sessions anteriors de novembre i desembre, el trasllat d’agent urbanitzador del PAI Forn Vell a una nova empresa, el seguiment del pla d’ajust del quart trimestre de 2019, i diversos decrets d’alcaldia. També cal destacar que es va guardar un minut de silenci per les últimes víctimes de la violència masclista.