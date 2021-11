El Ple Municipal dona suport al Pressupost per a 2022, que s’obri a la participació de la ciutadania

Print This Post

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat este dijous, en sessió ordinària, el Pressupost Municipal per a 2022, que per primera vegada en la història superarà els mil milions d’euros i se situarà en 1.010.878.200 €, és a dir, 96 milions més que en 2021, i les claus dels quals seran “la recuperació econòmica i social de la ciutat després de la pandèmia”, tal com ha subratllat l’alcalde, Joan Ribó.

Després de la seua aprovació inicial pel Ple, el projecte pressupostari serà sotmés ara a un procés d’exposició pública en el qual la societat puga plantejar les esmenes, suggeriments i propostes que considere, de cara a la seua aprovació definitiva el pròxim mes de desembre.

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha assenyalat que els mil milions als que arriba el Pressupost serà una xifra amb cert simbolisme.

L’alcalde ha rebutjat les afirmacions de l’oposició sobre l’augment d’impostos, i ha explicat què pensa fer amb ells.

“València se situa en la franja mitjana-baixa de pressió fiscal respecte a altres capitals de província”, segons l’alcalde, que ha anunciat l’increment del personal municipal i un augment del 12% del pressupost destinat a Servicis Socials.