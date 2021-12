El Ple ratifica “polítiques per promoure, protegir i garantir els Drets Humans”

Connect on Linked in

El Ple ha acordat hui “activar mesures i projectes de sensibilització, participació i solidaritat per establir una convivència lliure de xenofòbia, perquè totes les persones, amb independència del seu lloc de naixement, raça o religió, puguen construir una vida digna, sense misèries ni temor”. Així es desprén de la proposta subscrita per l’equip de govern i aprovada per la majoria de la corporació. Segons esta moció, defesa per la regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, en el primer Ple celebrat després de la commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans que se celebra el 10 de desembre, “l’Ajuntament ratifica totes les polítiques per promoure, protegir i garantir els Drets Humans”. Entre estes accions destaquen iniciatives com el projecte educatiu “Apuja el To contra el racisme”, recursos com l’Oficina de No Discriminació de València (ONDIS) o l’Observatori Municipal contra la Discriminació i l’Odi. “També cal ressaltar la participació de la ciutat de València en la Xarxa de Ciutats Interculturals (RECI) per promoure polítiques de gestió de la diversitat basades en la interculturalitat”, ha afegit la regidora.

La regidora Maite Ibáñez ha recordat el “suport i compliment municipal de la Declaració Universal dels Drets Humans”, i ha assegurat que “per recuperar-nos de la crisi del coronavirus també hem de fer front a la pandèmia de la desigualtat i la indiferència”. En la seua intervenció ha parlat de “treballar des de la voluntat i de la protecció de qui defensa estos drets”, de “l’evolució de polítiques basades en la igualtat, la inclusió i el desenvolupament sostenible”, i de “la col·laboració amb la resta d’administracions públiques per donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones migrants, que s’han vist afectades amb la situació de la pandèmia”.

En la moció presentada, la regidora ha sol·licitat instar a les administracions públiques “per a complir els acords amb el Pacte Mundial per dur a terme una migració segura, ordenada i regular”; i ha advocat per “continuar implementant el Pla de Convivència Municipal de València contra la Discriminació i l’Odi, així com altres mesures, i mantindré l’impuls de campanyes de conscienciació i sensibilització en matèria de Drets Humans, no discriminació i igualtat de tracte”.

En el debat d’esta moció, a més dels representants dels diferents grups polítics, ha intervingut, en nom de l’Associació Por ti Mujer, Lucy Polo.

Suport a les Forces i Cossos de Seguretat

En un altre ordre de coses, els Grups Municipals representats a l’Ajuntament de València han donat hui el seu “suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”, i han defensat que “l’acompliment de les seues funcions ha de comptar amb les degudes garanties, amb plena seguretat jurídica”.

El Ple, que també ha defensat que “la ciutadania puga exercir el seu dret a la llibertat d’expressió i manifestació de manera lliure i pacífica”, ha mostrat el seu “acord perquè es complisca la legislació nacional i internacional en matèria de seguretat i es tinguen en compte les recomanacions realitzades pel Tribunal Constitucional espanyol el novembre de 2020 sobre la Llei de Seguretat Ciutadana de 2015”.

Este acord s’ha aprovat, a instàncies del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i com a alternativa a una moció subscrita pel regidor del Partit Popular Santiago Ballester, qui ha demanat al Ple “que manifeste el seu suport a la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, reconega la gran labor de la Policia Local, Nacional i Guàrdia Civil, i inste al Govern d’Espanya pel manteniment de la seua dignitat, intimitat i autoritat”.

En el debat suscitat per esta moció també ha participat, en representació del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLV), Manuel Sánchez Domingo, qui ha lamentat que “al carrer no es respecta la policia quan intervé en els botellots”, i ha sol·licitat “normes que permeten mantindré l’ordre públic i que incrementen l’autoritat dels i les agents que estan en primera línia”.

Impuls de l’educació financera per a Majors

En matèria de Benestar Social, el Ple ha decidit, amb el consens de tots els grups polítics, a excepció de Vox, que s’ha abstingut, hui “impulsar la proposta de la Defensora del Major sobre ‘Bancs amigables amb les persones majors’, i continuar amb el treball del projecte DEFINEIX que estan duent a terme el Servici d’Envelliment Actiu, el Banc Santander i la Universitat de València”. A més d’esta iniciativa, “que promou l’educació financera digitalitzada per a les persones majors”, l’acord municipal contempla “l’impuls de qualsevol altre projecte que es poguera dur a terme amb altres entitats financeres”, i ha afegit que es treballarà per trencar la bretxa digital que patixen les persones majors, tal com ha manifestat de “viva voce” la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé.

“Este acord a més contempla continuar amb el foment i el reforç dels tallers de formació en TICS a les persones majors a través dels centres d’activitats per a reduir la bretxa digital”. S’ha ratificat com a alternativa a una proposta del regidor de Ciutadans Javier Copoví per “instar a les entitats bancàries a l’adaptació, simplicitat i accessibilitat dels caixers, i fomentar la seua col·laboració amb l’Ajuntament per facilitar les gestions a les persones majors, respectant els seus drets, amb garantia i seguretat”.

“Accessibilitat universal” al Centre Històric

D’altra banda, el Ple ha aprovat l’acord “d’avançar amb totes les mesures que estan millorant la qualitat de vida del Centre Històric, garantizant l’accessibilitat universal així com de totes les labors comercials; mantenint el diàleg fluid i continu amb totes les persones, entitats i agents del barri perquè la posada en marxa de l’APR Ciutat Vella contribuisca a aconseguir eixos objectius minimitzant les molèsties”, segons la proposta del regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi com alternativa a dos propostes de dos grups polítics l’Oposició.

Concretament, el Ple ha debatut hui, a instàncies de Ciutadans i del Partit Popular, sendes propostes per a paralitzar l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella, que es va posar en marxa el passat 1 de desembre. El regidor de Ciutadans Narciso Estellés ha sol·licitat, entre altres qüestions, “l’obertura d’un procés de diàleg, amb una àmplia campanya de publicitat, i que l’Ajuntament detenga la fase de sancions pels accessos a esta zona al mateix temps que reforce les freqüències de pas de les línies de l’EMT”; Mentre que el regidor popular Carlos Mundina ha demanat que “se suspenga el règim sancionador, que es deixen sense efecte les imposades fins al moment, i que s’habilite una oficina de reclamacions”.

Altres mocions: Honors i Distincions, i educació en llengües oficials

En el debat de les propostes presentades pels regidors i regidores de la corporació, a proposta del Grup Popular, el Ple ha debatut, i finalment rebutjat, la proposta del nou Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de València que, segons ha assenyalat la regidora popular María José Ferrer San Segundo “elimina l’expressa referència al Cap de l’Estat i també relega la categoria d’alcalde i alcaldessa honorario/a com el primer dels honors atorgats pel consistori”. L’edil popular, que ha qualificat estos i altres canvis “innecessaris”, ha demanat “el compromís del Ple per mantindre el reglament vigent i amb la simbologia identitària de la ciutat de València”. En este punt, ha participat Oscar Miralles, de Lo Rat Penat.

Al saló de plens també s’ha parlat, sense arribar a un acord, sobre “l’educació integral de l’alumnat valencià en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana”. Ha sigut el portaveu del Grup Ciutadans, Fernando Giner, qui ha defensat esta idea, i ha instat l’Ajuntament perquè “retire o impida qualsevol subvenció pública a entitats de marcat caràcter partidista que contribuixen al senyalament de la població en funció de la llengua que utilitza”. Giner, que ha al·ludit a l’article 3 de la Constitució, que estableix que el castellà és llengua oficial a la Comunitat Valenciana, també ha demanat que “l’Ajuntament complisca amb la Carta Magna”.

Tampoc han comptat amb el suport del Ple la proposta del portaveu del grup Vox, José Gosálbez, per deixar de celebrar definitivament la Cavalcada de les Magues, “per no tindre tradició ni sentit”; Gosálbez també ha demanat l’establiment de mesures de prevenció de problemes de salut mental en la ciutat de València; i ha suscitat el debat sobre “la congelació de les retribucions de l’any 2022 als membres de la corporació i l’eliminació dels privilegis que gaudixen que suposen una despesa amb càrrec del Pressupost Municipal de l’any 2022”. Estes dos últimes mocions tampoc han obtingut el vistiplau del Ple, encara que en el cas de la primera, s’ha acceptat una moció alternativa del govern.





