El Ple ratificarà els acords per crear els mercats de venda no sedentària de productes de proximitat a Benimaclet, Castellar i el Pla del Remei i reubicarà el de Malilla

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha anunciat la previsió que en la pròxima sessió del Ple municipal es ratificaran els acords per a la creació dels mercats de venda no sedentària i directa de productes de proximitat a Benimaclet, Castellar-l’Oliveral i el Pla del Remei. A més, es proposarà modificar la ubicació inicialment prevista al barri de Malilla ateses les recomanacions de diversos informes municipals, motiu pel qual s’entén que el millor enclavament en eixe barri serà el del carrer de l’entrada a la casa de Santapau.

El regidor ha posat en valor “els beneficis que comporta este tipus de mercat allà on s’implanta, en complementar l’oferta d’altres establiments o mercats”, i ha explicat que els enclavaments s’han dissenyat per donar resposta a la demanda de productes agroalimentaris de proximitat en llocs on no hi ha mercats municipals. “No volem que els productes de la terra, els que treballen llauradors i llauradores es vegen relegats a espais amagats, sinó que els volem visibles per promocionar uns productes de proximitat que són essencials en l’estratègia de la València que s’ha situat al mapa pels seus valors i haver sigut Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i que té clar els seus objectius de descarbonització en els pròxims anys”, ha afegit.

Alejandro Ramon també s’ha referit al dictamen de la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport que determina que no cal cap autorització prèvia de la conselleria per crear el mercat de venda no sedentària al carrer de Martínez Ferrando atés el seu caràcter temporal i reversible i que no suposa l’execució de cap obra que incidisca negativament en l’entorn. “És important que es reflectisca negre sobre blanc l’evidència per acabar amb crítiques partidistes que no contemplen el benefici que suposen estos mercats per als productors i les productores i per a la ciutadania que vol accedir a eixos productes agroalimentaris”, ha afirmat.

Per últim, el regidor ha agraït el treball de totes les persones que treballen els espais productius a València i ha destacat que les propostes impulsades formen part de l’Estratègia Alimentària Municipal València 2025 aprovada per unanimitat al Ple en octubre de 2018.