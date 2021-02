El Ple subratlla que el conveni acordat amb la Generalitat per a Fira València no suposarà “cap pèrdua patrimonial per a l’Ajuntament de València”

Connect on Linked in

La Corporació s’ha compromès també a la posada en marxa d’un pla integral d’ocupació i formació juvenil

El Ple de l’Ajuntament s’ha mostrat favorable a la solució a l’actual situació de Fira València acordada amb la Generalitat Valenciana “tenint en compte tant la situació competencial de les fires a nivell municipal i de la Comunitat Valenciana, com la necessitat que el procés es realitze sense cap crebant patrimonial per a l’Ajuntament de València, i l’actual legislació europea respecte a este tema».

Així ho ha defensat l’alcalde de València, Joan Ribó, durant la sessió plenària d’este dijous, corresponent al mes de febrer, en la qual ha assenyalat el compromís de l’Ajuntament de «realitzar totes les mesures que estiguen al seu abast per a superar l’actual i greu crisi d’esta institució, derivada dels greus deutes heretats de governs anteriors, que hipotequen el paper de Fira València com a motor de l’economia tant local com de la tota la Comunitat Valenciana», ha afirmat el primer edil.

L’equip de Govern ha presentat una moció sobre Fira València, com a proposta alternativa a la presentada pel grup municipal Popular sobre la institució firal, en la qual plantejava una sèrie de mesures sobre el procediment respecte a Fira València en el context de l’acord aconseguit el passat dia 12 entre el Consell i l’Ajuntament. Com és conegut, este acord preveu la cessió de la titularitat de Fira València a la Generalitat mitjançant el sistema de mutació demanial subjectiva gratuïta, una solució que estableix que la Generalitat mantindrà els usos firals i s’ocuparà de terrenys, instal·lacions i edificis durant 50 anys amb els mateixos drets i obligacions que fins ara tenia l’Ajuntament. Entre eixes obligacions figura el manteniment de l’activitat firal i dels edificis, seus i terrenys en bon ús.

El grup Popular havia demanat un termini màxim fins a 2051 per a la concessió demanial, així com que «no es transmeta ni es perda la propietat o titularitat dels béns immobles que componen el recinte firal». La regidora del PP María José Ferrer ha advertit a l’alcalde que, de seguir avant amb el conveni, «assumirà la responsabilitat històrica d’un fracàs molt greu, la pèrdua d’un patrimoni centenari d’este bé essencial que és la Fira». Per part seua, el portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha subratllat la importància que l’Ajuntament continue influint en els usos i continguts del recinte firal, per la seua importància per a la imatge que projecta la ciutat.

Davant les afirmacions dels populars, l’alcalde ha recordat que és, precisament, una legislació impulsada i aprovada pel Govern del PP la que va despullar als municipis de les competències sobre les fires, que van passar a ser responsabilitat autonòmica. A més, Ribó ha recordat «les herències rebudes en 2015, com el deute que acumulava Fira València, de 1.000 milions d’euros: 570 milions per les inversions faraòniques, i 430 per interessos», ha apuntat. Segons la Llei 3/2011 de Comerç de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té la mateixa posició jurídica sobre la Fira que tenia l’Ajuntament, ha afegit l’alcalde, que ha recordat que l’acord amb la Generalitat inclou una clàusula de reversió de la titularitat si els fins que es duguen a terme són diferents als previstos. La proposta del Govern ha sigut aprovada, encara que els tres grups de l’oposició, PP, Ciutadans i Vox, han votat en contra.

AJUDES A L’OCUPACIÓ JUVENIL

Un altre dels acords del Ple ha versat al voltant de les ajudes a l’ocupació juvenil i als sectors afectats per les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19. La Corporació s’ha compromés de manera unànime a «reforçar pressupostàriament les partides destinades al foment de l’ocupació amb l’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici anterior, i a la posada en marxa d’un pla integral d’ocupació i formació juvenil». Així mateix, el Ple ha aprovat «impulsar un pla d’ajudes directes i complementàries al Pla Resistir de la Generalitat, que estaran dirigides als diferents sectors econòmics de la ciutat afectats per les restriccions derivades de la pandèmia de covid-9». Es tracta d’una proposta de l’Equip de Govern, que s’ha presentat com a alternativa a la moció inicial del Grup Popular.

La regidora del PP Paula Llobet havia plantejat un conjunt de mesures dirigides a fer costat als sectors econòmics afectats per la pandèmia, i a la joventut. Entre altres punts, la proposta del PP incloïa obrir una línia d’ajudes pròpies, destinades a sectors no inclosos en el Decret llei 1/2021 del Consell, així com un increment de fons per als plans d’ocupació juvenil de 2021, i també instar el Govern d’Espanya a aprovar una línia d’ajudes específiques destinades a l’hostaleria i al sector turístic.

La delegada de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha rebutjat les propostes de la regidora popular ja que, ha explicat, el pla d’ajudes del Consell «dona cabuda als diferents col·lectius (en els diferents paquets previstos, adequats a les nombroses realitats)». «El Pla Resistir és un pla molt ambiciós, dotat amb més de 400 milions d’euros –ha subratllat- i se suma a les ajudes directes de 11.000 milions que el Govern de l’Estat ha anunciat per a l’hostaleria». La regidora ha afirmat la seua preocupació per la desocupació juvenil, i ha anunciat un pròxim pla específic. Tota la cambra ha recolzat la moció del Govern.

AJUDES PER A INDÚSTRIES CULTURALS RELACIONADES AMB LES FALLES

El Ple també ha acordat hui impulsar un pla d’ajudes directes complementàries al Pla Resistir de la Generalitat, amb la corresponent dotació pressupostària, “unes prestacions amb les quals s’atendrà diferents sectors econòmics de la ciutat de València que s’han vist afectats per les restriccions de la crisi del coronavirus”. Este acord, que s’ha adoptat amb el suport de tots els grups polítics amb representació municipal, ha sigut defensat per la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui així mateix ha anunciat que l’Ajuntament aprovarà el pròxim 5 de març la convocatòria d’unes ajudes per a les indústries culturals relacionades amb el món faller.

La proposta aprovada per unanimitat ha sigut elaborada com a alternativa a la qual havia presentat el grup Ciutadans per a instar l’Ajuntament perquè “es convoquen ajudes directes dirigides a autònoms i pimes que tinguen llicència fiscal a la ciutat així com als sectors implicats en el reconeixement de les Falles com a Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat Unesco; i s’amplie la dotació pressupostària per a les prestacions dirigides al comerç minorista i el sector de la Cultura”.

Els regidors de Ciutadans Rafael Pardo i Amparo Picó han posat l’accent “en la necessitat de concedir ajudes directes i específiques per a les empreses artesanes relacionades amb el món faller”; mentre que el popular Santiago Ballester ha pregat “celeritat per a les ajudes aprovades per a les comissions falleres”.

En la seua intervenció Pilar Bernabé ha ressaltat que “el primer govern que va parlar d’ajudes directes va ser el de l’Ajuntament de València”, i ha recordat que “gràcies a la col·laboració de les tres administracions valencianes s’ha posat en marxa el paquet de prestacions més ambiciós de la història de la ciutat”,

D’altra banda, durant la sessió plenària, en la qual s’ha agraït i trasllat al personal de l’Ajuntament, “el reconeixement per la seua especial dedicació i esforç en la tramitació urgent de la Convocatòria Parèntesi – Pla Resistir de la Generalitat Valenciana”, s’ha decidit, amb els vots de tots els regidors i regidores, excepte els de Vox, “impulsar la tramitació de les ajudes i agilitar amb la Tresoreria Municipal el pagament urgent de les Ajudes Parèntesis, així com de la resta de convocatòries d’ajudes a sectors econòmics”.

En este sentit, la regidora Pilar Bernabé, ha celebrat que demà divendres s’abonen les primeres ajudes, i que quan s’acabe el termini de sol·licituds hauran cobrat tots.

La proposta de l’equip de govern s’ha aprovat com a alternativa a la moció defensada per Ciutadans per a “aprovar un calendari d’ajudes directes i un mecanisme de pagament urgent”. Concretament, el regidor de Ciutadans Rafael Pardo ha explicat que l’objectiu de la seua demanda és reduir dràsticament el temps d’espera i evitar demores innecessàries”; i la regidora del Partit Popular (PP), Paula Llobet, ha manifestat el suport del seu grup a qualsevol iniciativa que faça costat als empresaris però ha recordat que les propostes han d’incloure pressupost”.

El tema de les Falles ha centrat un altre dels moments de la sessió plenària, però en este cas arran d’una moció del Grup Vox sobre l’exposició itinerant titulada «Falles i fogueres, focs festius als Països Catalans», oberta en el Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona al març de 2020. El portaveu del grup, José Gosálvez, ha demanat que l’Ajuntament de València exigisca la retirada de les al·lusions a les festes falleres, així com les diculpas de l’Ajuntament de Barcelona per això.

Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva, ha enlletgit la intenció de Vox de «crispar l’entorn faller amb esta proposta que –ha recordat l’edil- el propi portaveu d’eixe partit en les Corts va qualificar de “ximpleria que no té molt recorregut”». Per això, ha plantejat una moció alternativa, que és la que ha tirat avant malgrat no comptar amb el suport de cap dels partits de l’Oposició. La moció aprovada indica el compromís de l’Ajuntament de València a treballar «més encara, per la promoció i la difusió de la nostra festa fora del nostre territori perquè es conega el seu origen i evolució; animar tots els grups municipals del Consistori a participar activament de les propostes en línia realitzades per Junta Central Fallera, per les diferents comissions falleres, altres entitats públiques, mitjans de comunicació i altres sectors de la festa per a este mes de març per a ajudar a mantindre viva la flama de les falles i la seua difusió a la resta del món mitjançant les xarxes socials; i continuar treballant per tal de celebrar unes falles, en quant les autoritats sanitàries i la pandèmia ho permeten per a poder difondre el seu valor patrimonial més enllà del nostre territori».

Finalment, el Ple ha rebutjat una altra moció també de Vox, en la qual proposava «el subministrament gratuït de mascaretes, higièniques o quirúrgiques, mentre siguen d’ús obligatori per a tots els veïns majors de sis anys i, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, al sol·licitant amb prescripció mèdica», sufragades per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament. La regidora popular María José Ferrer ha acusat el Govern central de «fer caixa amb la pandèmia» i ha demanat afegir a la moció de Vox un apartat per a instar el Govern de l’Estat a rebaixar l’IVA a totes les mascaretes, encara que la iniciativa ha sigut rebutjada per Vox. Per part seua, el regidor de Ciutadans Javier Copoví ha matisat la proposta de Vox i ha secundat només el repartiment entre els col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió social.

El regidor de Salut, Emiliano García, ha subratllat que «la protecció de les persones més vulnerables ha sigut la prioritat del Govern municipal des de l’inici de la pandèmia», i ha recordat les 100.000 mascaretes arribades des de Xian (la Xina, ciutat agermanada amb València) que s’han repartit entre les Regidories que treballen amb els col·lectius de major vulnerabilitat (Cooperació i Immigració, Benestar Social, Envelliment Actiu i Salut). A més, l’Ajuntament ha fet arribar més de 24.000 unitats a les persones amb malalties cròniques, i en les pròximes setmanes es preveu repartir més de 200.000 més. «Totes les administracions –ha subratllat García- hem fet un esforç enorme en la compra i distribució d’elements de protecció, enmig d’una crisi sanitària sense precedents». La proposta ha sigut rebutjada per l’equip de Govern, a pesar del suport del PP. Ciutadans s’ha abstingut en la votació.