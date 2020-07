El Plenari de l’Alcúdia diu adéu a Oreto Trescolí

Print This Post

En el ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia celebrat ahir de vesprada, els membres de la corporació s’acomiadaren d’Oreto Trescolí, fins ara responsable de Cultura, Patrimoni i Turisme, que ha decidit renunciar a l’acta de regidora.

Ahir, a les 7.30 de la vesprada, es va celebrar a la sala de Plens de l’Ajuntament de l’Alcúdia el Ple Ordinari del mes de juliol, al llarg del qual es va procedir a l’acord de presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora per part d‘Oreto Trescolí, que en els cinc anys que ha ostentat el càrrec ha sigut la responsable primer de Festes, Tradicions i Patrimoni i Turisme i , des de fa uns mesos, havia canviat l’àrea de Festes per la de Cultura.

La senyora Trescolí ha compatibilitzat durant tot este temps les tasques de les seues regidories amb la direcció de l’IES de Guadassuar. En les actuals circumstàncies era impossible compatibilitzar la direcció d’un institut amb les tasques pròpies de la regidoria . “En estos 5 anys he posat la vida en cadascuna de les delegacions- afirmava Oreto Trescolí en el seu darrer plenari- ara, donades les circumstàncies, no puc compaginar bé els dos càrrecs amb tant de pes com porten i amb l’exigència que ambdós mereixen i que jo mateixa em pose.”

Els portaveus dels grups municipals en l’oposició, Vero Roig i Juan Manuel Arnandis, van coincidir en el seu torn de paraula en considerar que la regidora ha fet un molt bon treball i ha encapçalat una sèrie d’iniciatives que han sigut molt bones per al poble.

Per la seua part, l’alcalde, li va dedicar un fragment del poema de Cavafi Viatge a Ítaca. “És l’últim punt que hauria volgut incloure en una convocatòria de plenari – Va dir Andreu Salom- Fa poc més de cinc anys començàrem un viatge, caminant junts per l’Alcúdia. L’objectiu era i és encara el viatge cap a eixa Ítaca que és l’Alcúdia i, encara que no siga des de la corporació municipal, jo sé que Oreto Trescolí va a continuar en eixe camí”.

Al plenari de juliol s’aprovaren també per unanimitat les bases reguladores de la convocatòria de beques per a la figura de Músic Becari de la Filharmònica Alcudiana a la qual poden optar tots els alumnes que, entrant a formar part de la Banda Simfònica, decideixen proseguir els seus estudis musicals al Centre Professional de Música de l’Alcúdia. Les ajudes poden arribar fins al 60% del curs.

A més s’aprovaren, també per Unanimitat, dues mocions: la primera d’elles presentada conjuntament pels tres grups municipals, relativa a la plaga de l’anomenat “cotonet de Sud-Àfrica”, demanant El Ministeri i la Conselleria d’Agricultura ajudes per als damnificats i construcció urgent d’insectaris de reproducció del parasitoide que combat el Delottococus Aberiae.

La segona i última moció del plenari, presentada per compromís, demanava instar el Consell de la Generalitat a reclamar, al Govern d’Espanya, un mecanisme de col·laboració per a la gestió de l’Ingrés Mínim Vital en conjunció amb la Renda Valenciana d’Inclusió, amb la transferència dels fons per a la gestió, i una unificació d’itineraris i de prestacions.