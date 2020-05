El Poliesportiu de Burjassot obrirà aquest dijous, amb cita prèvia, les seues pistes d’atletisme, pàdel i tennis per a la pràctica esportiva individual

Connect on Linked in

Burjassot continua avançant en l’obertura de les seues instal·lacions municipals, seguint de manera rigorosa les resolucions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat i Salut Universal, referides al Pla de transició cap a una nova normalitat.

En aquest cas, i després de l’obertura del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) i de la Biblioteca d’Adults, aquesta setmana, concretament el dijous 28 de maig, l’Ajuntament de Burjassot procedirà a l’obertura de les instal·lacions esportives a l’aire lliure per a la pràctica esportiva individual. Concretament, es procedirà a l’obertura de les pistes de Pàdel, Tennis i Atletisme del Poliesportiu Municipal, l’ús del qual caldrà reservar amb cita prèvia. El Poliesportiu estarà tancat al públic en general.

Aquelles persones interessades a fer ús de les citades pistes de manera individual, podran realitzar la seua reserva de 9.00 a 22.00 hores de dilluns a divendres i de 9.00 a 14.00 hores els caps de setmana. La reserva de les pistes s’haurà de fer a través de la web municipal, www.burjassot.org, accedint directament a l’àrea d’esports, http://deportes.burjassot.org/, i per una hora de duració.

Les persones que hagen realitzat el lloguer de la pista, l’import de la qual serà descomptat del moneder virtual que tenen en la seua àrea d’esports, hauran d’acudir al Poliesportiu cinc minuts abans de l’hora del lloguer per a la pràctica esportiva i només accediran a la pista al costat de la persona que siga el seu contrincant, en el cas de Pàdel i Tennis. L’entrada serà per la porta situada al carrer Teodoro Llorente. Hauran d’entrar amb màscara de protecció i se’ls prendrà la temperatura per part del personal municipal per a comprovar que la mateixa no és superior als 37’5 graus. Durant la pràctica esportiva no és necessari l’ús de la màscara.

Els lloguers es podran realitzar en pistes pareixes, en les hores pareixes, i imparelles en hores imparelles i, en el cas de la pista d’atletisme, podran coincidir tan sols quatre corredors per torn ja que, cada hora, només es podran llogar 4 carrers, el sistema de reserva indicarà les disponibles, per a poder assegurar la distància de seguretat i garantir l’aforament permés en aquesta. En tots els casos, una vegada finalitzat l’ús de la pista, s’haurà d’abandonar el recinte, no podent fer ús de les dutxes.

“A poc a poc continuem avançant en l’obertura de les nostres instal·lacions, amb prudència i tenint sempre present la salvaguarda de la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes. En aquest cas, fem un pas més i obrim part del Poliesportiu Municipal, pensant en les necessitats dels nostres esportistes i en què puguen utilitzar les instal·lacions amb les màximes garanties”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

Des de l’Ajuntament de Burjassot informen que el Bo trimestral continua paralitzat i que és necessària la reserva per hores i que, qualsevol dubte que els puguen sorgir als usuaris de les citades pistes, poden solucionar-la posant-se en contacte amb els tècnics d’esports telefonant al 96 364 34 65 o bé enviant un mail a polideprotivo@ayto-burjassot.es.