El poliesportiu de Paiporta serà punt de vacunació massiva des del pròxim 24 de maig

Responsables de la conselleria de Sanitat donen el vist-i-plau a les instal·lacions junt a l’alcaldessa, Isabel Martín, el regidor de Sanitat, Rafa Gadea, i la de Joventut i Esports, Marian Val. Les notificacions a través de missatges ja han començat a arribar a la ciutadania

L’edifici del poliesportiu municipal de Paiporta es convertirà en punt de vacunació massiva a partir del pròxim dilluns, 24 de maig. Així ho ha determinat la Conselleria de Sanitat, després de la visita realitzada els últims dies junt a l’alcaldessa, Isabel Martín, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública, Rafa Gadea, i la regidora de Joventut i Esports, Marian Val. Les notificacions per a acudir al nou punt de vacunació ja han començat a arribar als telèfons mòbils de les persones implicades.

L’Ajuntament de Paiporta ha condicionat i alliberat aquestes instal·lacions, situades al carrer Literat Azorín, per a que compten amb tots els requeriments per a acollir la vacunació. Les autoritats sanitàries han supervisat les dependències municipals i han donat llum verda per a que es porten a terme les inoculacions. Les franges d’edat de les persones que han d’acudir les marcarà el protocol de la Conselleria de Sanitat, que serà també l’encarregada de notificar les cites a cada persona.



El punt de vacunació del poliesportiu se suma al del Museu de la Rajoleria, que ja ha acollit des del principi del procés la immunització de les persones majors. Com que a partir d’ara el ritme de vacunació s’accelerarà, es necessiten instal·lacions més àmplies, que l’Ajuntament de Paiporta ha posat a disposició del centre de salut i de la Conselleria de Sanitat des del principi del procediment.



«Des del primer dia ens hem posat a disposició de la Generalitat Valenciana per tal de col·laborar en fer front a la pandèmia, en aquesta ocasió seguim ajudant en el procés de vacunació amb un nou punt més pròxim i ample per tal de facilitar a la ciutadania l’accessibilitat. Esperem que poc a poc arribem a la immunització de la població i puguem posar fi a aquesta etapa tan complicada per la qual estem passant», ha explicat l’alcaldessa. Isabel Martín.



A més de cedir les instal·lacions, l’Ajuntament de Paiporta intentarà donar totes les comoditats a la ciutadania que acudisca a vacunar-se, amb la col·locació de tendals per a fer front a la calor que, de segur, arribarà en les pròximes setmanes i mesos, quan s’aniran citant a totes les persones de Paiporta que hagen de rebre la vacuna.