El Poliesportiu municipal de Picassent reprèn l’activitat esportiva

El consistori dona un pas endavant amb la convivència amb la Covid19 i extrema les mesures de seguretat i salut perquè l’activitat torne a desenvolupar-se en tot el recinte esportiu

Amb les últimes mesures presses per les autoritats sanitàries i també per part del Consistori, el Poliesportiu municipal ha reprès l’activitat esportiva. Per això, s’han intensificat els protocols de seguretat i salut en totes les seues instal·lacions amb mesures com la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a l’eixida a les instal·lacions i activitats; el control de la temperatura als i les esportistes així com l’ús obligatori de la mascareta en tot el recinte. Estes normes es complementen amb els treballs de desinfecció i manteniment per part del personal de neteja, els quals s’intensifiquen en totes les dependències i pistes de joc a la finalització de cada activitat.

El regidor de l’àrea d’Esports, Héctor Pradas, s’ha mostrat molt satisfet d’esta tornada a l’activitat esportiva i destaca que, «És molt important la implicació i col·laboració de totes les persones que venen al Poli a fer esport, perquè amb la responsabilitat de totes i tots podrem seguir oferint els serveis i les activitats de l’oferta esportiva municipal».

Recordem que, la reserva de pistes esportives pot fer-se de forma telemàtica a través de l’aplicació E-Poli, al quiosc electrònic ubicat a la recepció de la piscina coberta o bé telefonant al 96 123 14 23. L’horari d’atenció al públic de forma presencial és de 10 a 13 hores.