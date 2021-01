El Poliesportiu municipal fde Picassent enceta l’any amb millores en les seues instal·lacions

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les últimes actuacions portades a terme han suposat una inversió total de prop de 74.000 euros



L’àmplia extensió del Poliesportiu de Picassent requereix un manteniment important. Així, les obres de reparació de la piscina coberta, iniciades el passat mes de desembre, ja han finalitzat i han tingut un cost total de 44.445, 55 euros, iva inclós. Una actuació que s’ha executat a fi d’evitar el deteriorament de la coberta en cas de fortes pluges. Per altra banda, també s’ha procedit a la substitució del sistema de climatització del pavelló cobert, una millora amb un import que ascendeix amb l’IVA a 17.995,89 euros. A més, s’han canviat tota la tanca de fusta que envolta al pista poliesportiva més antiga amb un cost total, IVA inclós, de 11.277,20 euros.



“És imprescindible treballar en el manteniment de les instal·lacions del Poliesportiu per oferir un servei de qualitat a la ciutadania. Per això, des de l’Ajuntament, tractem de portar a terme per ordre de prioritats totes aquelles reparacions que són necessàries. Cal recordar que el Poli de Picassent és un dels pocs de la comarca que conserva íntegrament la gestió municipal”, afirma el regidor d’Esports, Hector Pradas.