El Poliesportiu municipal de Picassent reprén la seua activitat de manera online

El Poliesportiu Municipal, adaptant-se a la situació de l’actual estat d’alarma, reprèn l’activitat de amb la iniciativa “Poli Actiu”. Les activitats tindran lloc a través d’un canal de Youtube de nova creació, i les escoles esportives entrenaran a través d’una plataforma de sales web.

L’Ajuntament, conscient que l’estat actual de la pandèmia del COVID19 provocarà de manera lenta i progressiva la reincorporació a la vida normal, ha posat en marxa, a proposta dels monitors i les monitores del poliesportiu municipal, la iniciativa “Poli Actiu”. Una plataforma online gratuïta i de lliure accés on, cada matí, a primera hora, es pujarà una graella amb la programació diària de les activitats amb els seus horaris corresponents, informació que també es difondrà per xarxes socials.

“La programació, que naix amb l’objectiu de promocionar l’esport i mantindre’ns en forma des de casa, és oberta a tot el públic, la qual cosa, fa que s’òbriga el ventall de possibilitats d’aconseguir nous adeptes a l’esport i a difondre les nostres activitats més enllà de l’àmbit del nostre municipi”, afirma el regidor d’esports, Hector Pradas.

Les activitats oferides són aquelles que estaven ja impartint-se habitualment durant el curs 2019-2020, dirigides a públic adult amb una duració d’entre 30 i 40 minuts, adaptades a l’entorn domèstic, amb diferents nivells d’intensitat, que cada usuari podrà elegir segons la seua condició física, i amb la utilització de material que cadascú puga tindre per casa. Les activitats d’aigua s’adaptaran a treball en sec, però exercint els mateixos grups musculars.

Respecte a les escoles esportives, s’ha el·laborat una programació adaptada per mantindre els escolars actius, en la necessitat de portar una vida saludable i en no perdre l’hàbit dels entrenaments, els quals, es mantenen en el seu horari habitual i on cada entrenador es connectarà amb el seu equip mitjançant una plataforma audiovisual.