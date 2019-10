El polígon de Catarroja augmenta la seua vigilància

Print This Post

L’objectiu és millorar la resolució de robatoris i controlar els accessos de vehicles.



El polígon industrial de Catarroja és un dels grans motors econòmics del municipi i de la comarca. Per això, des de l’equip de Govern estan duent a terme una sèrie d’iniciatives per a dotar de més recursos i mitjans a l’àrea industrial amb la finalitat de millorar la competitivitat de les empreses instal·lades. En este sentit, l’última actuació consisteix en la instal·lació de càmeres de vigilància que cobriran tot el polígon del municipi.



L’objectiu és poder oferir una sèrie de garanties en la zona industrial local i reforçar els treballs dels cossos i forces de seguretat municipals en la zona. D’una banda, aquests elements de seguretat tindran com a objectiu principal controlar el trànsit de vehicles pels accessos a la localitat des de la Pista de Silla, així com mesura dissuasiva per a comportaments incívics al volant.



D’altra banda, les empreses podran fer ús dels enregistraments en el cas d’atemptats contra les seues instal·lacions o furts, sent les imatges valgudes davant qualsevol denúncia.



La instal·lació d’estos elements de videovigilància està finançada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) amb un cost de 61.000 euros i forma part d’una sèrie de projectes d’inversió en el polígon industrial realitzats per l’Ajuntament en els últims anys.