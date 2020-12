El polígon de proveïdors de Ford es constitueix en Entitat de Gestió i Modernització i converteix a Almussafes en municipi pioner en la gestió d’àrees industrials

Connect on Linked in

Només tres polígons de la Comunitat s’han constituït en EGM i dues d’ells són d’Almussafes: Polígon Nord, a principis de 2020, i el Joan Carles I ara

L’assemblea de propietaris va ratificar la constitució el 9 de desembre i el ple de l’Ajuntament va aprovar la constitució de la EGM el dilluns 21 de desembre

Almussafes s’ha convertit en l’únic municipi valencià amb dues entitats de gestió i modernització en ratificar el passat 9 de desembre l’assemblea de propietaris del polígon Joan Carles I la constitució de la seua EGM, confirmant així el paper de les àrees industrials del municipi, gestionades per APPI, com a pol econòmic i d’innovació de la Comunitat Valenciana també pel que fa a la seua gestió. L’Ajuntament va aprovar en el ple aquest 21 de desembre la constitució de l’EGM i la subscripció del conveni de col·laboració amb l’entitat.

En una assemblea celebrada de manera presencial i amb possibilitat de connexió online amb els propietaris que així ho van decidir, els representants del 73,3% del valor cadastral total d’aquesta àrea industrial, la qual cosa suposa el 55,56% dels 99 titulars de les parcel·les que conformen el polígon industrial dels proveïdors de Ford, ha votat a favor de la constitució de l’EGM.

Després de l’aprovació pel ple, l’Ajuntament remetrà la documentació perquè es registre en Conselleria i una vegada signat el conveni de col·laboració subscrit per totes dues parts, signatura que es realitzarà abans que concloga 2021, s’enviarà al Registre de la Propietat.

L’alcalde del municipi, Toni González, va destacar durant l’assemblea de ratificació de propietaris que l’EGM del Polígon Joan Carles I és la segona que es constitueix en tota la Comunitat Valenciana a partir d’una associació voluntària després de l’EGM del Polígon Nord, també a Almussafes.

Respecte al projecte, González ha recordat els beneficis que l’àrea industrial, fins ara “molt ben gestionada per APPI”, es constituïsca com EGM. Per a començar, l’EGM està emparada per un marc jurídic que li atorga la Llei autonòmica de Gestió i Modernització d’Àrees Industrials que, a més, li permet rebre quantioses subvencions no sols autonòmiques sinó també nacionals i europees en un moment especialment propici davant la injecció de capital des de la Unió Europea com a mesura contra la crisi provocada per la Covid-19.

“Constituir-nos com EGM és vital i fonamental per a poder rebre subvencions per a infraestructures que portem temps reclamant com el baixador de Renfe o com les necessàries infraestructures hidràuliques per a evitar episodis d’inundacions com la del passat 5 de novembre”, ha recordat el primer edil.

Així mateix, ha mostrat el compromís de l’Ajuntament a donar suport a la EGM amb l’aportació del 30% del pressupost total d’aquesta entitat de gestió. En aqueix sentit, l’alcalde ha demostrat aquest compromís municipal amb la inclusió en els pressupostos municipals aprovats dilluns passat dels 300.000 euros necessaris per a posar en marxa el projecte de polígon intel·ligent que va elaborar l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

Facilitats per als associats

Per part seua, el president de APPI i president de la futura Junta de la EGM, Vico Valero, ha assenyalat que en els estatuts de l’entitat s’ha intentat incorporar algunes millores per als titulars de les parcel·les com incrementar la flexibilitat en el pagament de les quotes en cas que les naus es queden buides o permetre la delegació parcial del vot en els inquilins sol per a aquelles qüestions que afecten a aquests mentre mantenen la potestat del vot per a tot allò que implique un compromís a llarg termini.

Tant el president com l’alcalde han coincidit en com constituir-se en EGM suposarà un increment del poder administratiu d’una àrea industrial que ja compta amb una gran influència a nivell estratègic i econòmic dins de la Comunitat Valenciana.

En aqueix sentit, la gerent de APPI, que també ha sigut proposada com a gerent de la nova entitat, Romina Moya, ha insistit que gràcies a la constitució de l’EGM i a la Llei autonòmica que busca modernitzar les àrees industrials, el Polígon Joan Carles I podrà desenvolupar grans projectes com el de polígon intel·ligent.

Amb la ratificació per part dels propietaris votada en l’assemblea del 9 de desembre i després que l’Ajuntament haja aprovat en el ple la subscripció del conveni amb l’entitat, només queda pendent que se subscriga aquest conveni per part de totes dues parts en un acte que tindrà lloc pròximament. Després, la Generalitat inclourà al Joan Carles I en el registre d’EGM de la Comunitat donant per conclòs el procés de constitució iniciat fa un any.