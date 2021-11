El Polígon Industrial d’Alboraia millora les seues instal·lacions i renova la xarxa de sanejament

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alboraia també instal·larà càmeres de vigilància i noves mesures contra incendis en el Polígon Camí la Mar

Des de l’Ajuntament d’Alboraia s’han dut a terme diversos projectes de millora del Polígon Industrial Camí la Mar. Una de les actuacions ha sigut la millora de la xarxa de sanejament del carrer Botiguers en el polígon industrial. Amb aquestes obres s’ha millorat la depuració de les aigües residuals de les naus industrials i la xarxa de sanejament.

Els treballs han sigut realitzat per FCC Aqualia S.A, amb la subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), igual que les obres que s’executaran pròximament.

Aquest mes s’iniciarà també el projecte de millora del servei contra incendis, mitjançant la renovació dels hidrants del polígon industrial. Es construiran noves arquetes i també instal·lar senyalització vertical per a localitzar tots els hidrants de la xarxa, a més de renovar les voreres i paviments que s’hagen vist afectats per la realització d’aquests treballs.

Finalment, es durà a terme un projecte de vigilància a través de circuits tancats de televisió connectats amb la Policia Local d’Alboraia.

Amb el sistema de vigilància a través de circuits tancat de televisió (CCTV) es pretén permetre el control efectiu i en temps real per part de la Policia Local d’Alboraia, de les zones més sensibles del polígon com són les zones on major és la concentració d’empreses, així com els accessos a aquest.

Aquesta instal·lació pretén millorar la seguretat viària d’usuaris i empreses del polígon, permetent una actuació ràpida de la policia en cas necessari. La xarxa que forma aquesta part del sistema de videovigilància la formen 25 càmeres fixes amb visió d’infrarojos situades en el vial principal i interseccions amb la resta dels vials del polígon. Es pretén tindre una visió contínua de les zones de major moviment de vehicles, persones i les zones amb major implantació d’empreses. També s’instal·laran càmeres de lectura de matrícules amb alta resolució i zoom en les zones d’accés i eixida principals.

Aquestes obres permetran a l'Ajuntament d'Alboraia amb la col·laboració de l'IVACE modernitzar el Polígon Industrial d'Alboraia, fent-lo més segur, millorant les seues instal·lacions i propiciant el seu desenvolupament.