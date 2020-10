El Polígon Nord d’Almussafes aconsegueix els objectius per a convertir-se en àrea industrial consolidada

Print This Post

Es tracta d’un polígon industrial de només un any de vida



L’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon Nord d’Almussafes ha donat per aconseguits gran part dels objectius plantejats per al seu primer any de funcionament.



Entre altres accions, en els primers mesos d’activitat s’han reparat els hidrants que permeten disposar d’aigua per a sufocar el foc en cas d’incendi. També, s’ha desplegat el cablejat necessari per a la instal·lació de la fibra òptica.



A més, s’ha iniciat un Pla de Mobilitat i s’ha instal·lat una càmera d’intel·ligència artificial per a la posada en marxa del projecte de polígon intel·ligent. Per últim, s’ha creat un fòrum consultiu per a fomentar la participació dels treballadors.



L’Ajuntament d’aquesta localitat, que ha col·laborat en la consecució d’aquests objectius, ha anunciat que crearà una línia de subvenció per a fer-se càrrec del 30% del pressupost anual de l’entitat.



Segons l’alcalde, Toni González, és necessari continuar apostant per la professionalització dels dos polígons del municipi per a convertir-los en intel·ligents, adaptar-los a les noves necessitats de les empreses i fer-les més competitives, sense oblidar el respecte i la cura del medi ambient.