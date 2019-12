El Polígon Nord d’Almussafes constituïx la primera Entitat de Gestió i Modernització de la Comunitat

Connect on Linked in

La nova llei autonòmica d’àrees industrials, pionera a Espanya, va crear esta figura per a millorar la coordinació publicoprivada en la gestió dels polígons

El alcalde d’Almussafes, Toni González, ha destacat que convertir-se en EGM facilitarà “l’arribada d’inversions públiques i privades”



Els propietaris de les parcel·les que componen el Polígon Nord d’Almussafes han aprovat hui constituir-se en Entitat de Gestió i Modernització (EGM), una figura que es crea amb la nova Llei autonòmica d’àrees industrials que va entrar en vigor en 2018. Així, este polígon d’Almussafes serà, probablement, el primer de tota la Comunitat a constituir-se com EGM després de l’aprovació en el ple municipal i la posterior firma del conveni.



Durant el matí, el Centre Cultural d’Almussafes ha acollit la celebració de l’assemblea de propietaris, a qui han assistit el 80 % dels mateixos i que, per unanimitat dels presents, ha aprovat la constitució de l’EGM i el nomenament, com a gerent de la mateixa, de Romina Moya, actual gerent de l’Associació de Parcs i Polígons Industrials (Ribera Baixa), entitat que, fins ara, gestionava el Polígon Nord. Moya ha ressaltat el respatler que suposa l’EGM a la gestió professionalitzada, que ja es realitzava de manera ‘oficiosa’ des d’APPI i que ara es consolidarà de manera oficial amb la nova EGM.



La gerent ha destacat la ingent tasca que ha suposat tirar endavant una figura tan nova a través d’una llei completament nova i sense tindre encara cap referència. Així i tot, ha valorat el pas importantíssim de passar d’una associació voluntària com és APPI a una figura com l’Entitat de Gestió i Modernització. Figura que també es va a crear en el polígon Joan Carles I encara que allí, amb més de 160 parcel·les, els tràmits es prolongaran més en el temps.



A l’assemblea també ha assistit l’alcalde de la localitat, Toni González, perquè l’Ajuntament forma part de l’EGM com a institució i, també, com a propietari d’una de les parcel·les del polígon. González ha qualificat la jornada com un “dia històric, fruit de l’esforç i el treball desenrotllat conjuntament entre APPI i l’Ajuntament d’Almussafes, que situa a esta àrea industrial, que allotja a empreses tan importants com Ercros, Grup Antolín, Ilunion o Nederval, en l’avantguarda de la innovació”.



A més, el primer edil ha apuntat que constituir-se com EGM possibilitarà “que arriben noves inversions tant públiques com privades al municipi” i dóna a les institucions com el Consistori, “molta més facilitat” a l’hora de realitzar actuacions i inversions en el polígon. De la mateixa manera, ha destacat la importància que siga la primera associació voluntària que es convertix en entitat de gestió de tota la Comunitat Valenciana perquè situa al Polígon Nord en el mapa.



Aprovació en el ple del 12 de desembre

L’acord aconseguit hui en l’assemblea de propietaris inclou la ratificació del conveni a subscriure amb l’Ajuntament. En el ple del 12 de desembre, el Consistori ho aprovarà de manera definitiva després de l’aprovació provisional el 7 de novembre i la posterior exposició pública del mateix.

També s’ha donat llum verda a la constitució de la Junta que deixa la Presidència en mans d’Ercros, la Vicepresidència com a responsabilitat de l’Ajuntament i la Secretaria del Grupo Antolín. D’altra banda, Nederval s’encarregarà de la Tresoreria i s’ha triat també a tres vocals de les empreses Logis Naus, DesguaceMasena i Ortus Fitness.

Millores en el polígon

El procés de creació de l’EGM inclou la redacció d’un Pla d’Acció amb, entre altres qüestions, propostes per a la millora de l’àrea industrial i la previsió de les fonts de finançament.

Per al polígon Nord s’ha desenrotllat un Pla d’Acció que contempla millores en àrees clau per a les àrees industrials: mobilitat, infraestructures, seguretat, servicis i subministraments. Per exemple, es planteja la necessitat d’un segon accés al polígon o l’ampliació de l’actual, un carril bici fins al baixador de Sollana i plantejar convenis perquè el servici de transport públic pròxim puga tindre parada en el polígon.

Habilitar aparcaments per a camions, crear un espai per a reunions, formació o zona de descans dins del polígon, millorar les zones verdes o buscar una solució per als problemes d’inundacions, són altres de les propostes que es plantegen en este Pla d’Acció. Sobre seguretat, es proposen actuacions com la implantació de cambres de seguretat connectades a la central de la Policia Local o l’estudi de les boques d’incendi necessàries en cas d’emergència.

Es proposa també la instal·lació d’un punt net de separació de residus i del servici d’alta tensió, a més d’estudiar la possibilitat de comptar amb subministrament de gas natural.