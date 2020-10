El pont d’octubre planta cara a la pandèmia i deixa un 50 % d’ocupació a Cullera

Connect on Linked in

Alguns allotjaments reporten fins a un 80 % d’ocupació

La gastronomia es consolida com un dels principals motius de visita

Cullera ha registrat una ocupació del 50 % als seus allotjaments turístics durant este pont d’octubre. Alguns dels allotjaments reporten fins i tot un 80 % d’ocupació en els darrers dies festius.

Els qui han comptat amb dades més positives han estat els hotels registrant alguns d’ells dades de fins al 80 % i els càmpings que han aconseguit una ocupació del 70 %.

La capital turística de la Ribera ha experimentat novament visites procedents especialment de la Comunitat Valenciana. Unes arribades que començaren a realitzar-se des del dijous passat coincidint amb la vespra del festiu del 9 d’Octubre.

Qui també ha treballat de valent estos dies ha estat l’hostaleria. I això ha suposat una injecció econòmica per al sector que ha aconseguit esquivar millor de l’esperat el temporal provocat per la Covid-19 i seguir fent de la qualitat gastronòmica un dels principals motius de visita a la ciutat.

Estes visites “reafirmen la confiança del turisme en la nostra ciutat, el nostre clima, el nostre patrimoni, els nostres productes turístics i sobre tot en totes les mesures de contenció del virus que tant l’Ajuntament com el sector turístic hem instaurat des del primer dia i han fet que Cullera no perda l’estatus de destinació segura”, manifesta la regidora de Turisme, Débora Marí.

En esta línia, Marí ha volgut destacar l’esforç del sector per seguir aplicant minuciosament les normes i protocols de seguretat dins del programa de prevenció sanitària ‘Cullera cuida de tu’. I això s’ha traduït en una resposta positiva del visitant que acudix al destí, segons assenyala la regidora.

En paraules de la regidora Marí “el sector turístic de Cullera ha demostrat la seua fortalesa i la seua preparació per a adaptar-se a les circumstàncies i per a seguir sent competitius en uns moments en els que el turisme és un dels sectors més afectats per la pandèmia”.