El portal COVID-19 de l’ajuntament de València supera les 14000 visites i incorpora panells smart per seguir l’evolució del virus

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, ha

presentat hui les primeres dades de visitants registrades al nou portal Covid-19 València ( http://coronavirus.valencia.es/ ), que ha sumat algunes noves funcionalitats i que l’Ajuntament de València oferix com a ferramenta de servici públic amb informació centralitzada sobre recursos municipals destinats a seguir i combatre els efectes de la pandèmia al municipi.

El portal, que està desenvolupat pel personal tècnic municipal de l’Oficina

Ciutat Intel·ligent amb la tecnologia i la col·laboració de l’empresa tecnològica ESRi,ha abastat ja les 14.000 visites només tres dies després de la seua posada en marxa, anunciada divendres passat per l’alcalde de València, Joan Ribó.

Fuset ha agraït la implicació del personal tècnic municipal en la configuració del nou portal i ha celebrat la bona acollida de la ciutadania al mateix temps que ha recordat “l’aposta de l’Ajuntament de València per fer servir les tecnologies i els recursos smartcity per garantir informació actualitzada de forma comprensible i amb veracitat enfront de la desinformació i les fake news també presents a les xarxes”.

El portal web, habilitat tant en valencià com en castellà, ja ha estrenat també espai a l’actualització per a dispositius Android de l’APP municipal, AppValència, que ja es troba disponible gratuïtament en el repositori d’aplicacions de Google, mentre que hi ha previst que Apple oferisca l’actualització per a iPhone i iPad en les pròximes hores.

A més a més, després de la seua posada en marxa, el portal ha estrenat

noves funcionalitats que permeten fer seguiment de l’evolució del nou coronavirus. “Hem incorporat ja dos panells amb la tecnologia smartcity d’ESRi que, a partir de les dades oferides diàriament tant pel Ministeri com per la Conselleria de Sanitat, permet obtindre xifres i gràfiques actualitzades per mesurar l’evolució de la Covid-19 tant en l’àmbit valencià com en la resta de comunitats autònomes i en el conjunt de l’Estat”, ha apuntat Fuset.