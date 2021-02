El portal de Dades Obertes de la Generalitat incorpora un visor interactiu per a consultar la incidència de la COVID-19 en la Comunitat

Connect on Linked in

La Conselleria de Transparència complementa la informació diària amb eines que faciliten la visualització de l’evolució de la pandèmia

Les visites a les dades obertes relacionades amb la COVID-19 ascendeixen a 565.306

El portal de Dades Obertes de la Generalitat incorpora un nou visor interactiu que permet consultar la incidència de la COVID-19 en la Comunitat. En concret, es presenten dos gràfics que ofereixen la sèrie de casos amb proves diagnòstiques d’infecció activa positives, per data de diagnòstic de laboratori, i de la sèrie de persones mortes en la Comunitat a causa de la COVID-19, per data de defunció.



Les dades d’aquests gràfics s’actualitzen una vegada a la setmana amb els casos notificats fins al diumenge anterior. La consulta, seleccionant aquesta variable al desplegable que apareix davall de cada gràfic, permet conéixer les dades totals de la Comunitat, per província, per gènere i per departament de salut.



Així mateix, es publiquen dues piràmides de població amb la distribució de casos positius i persones mortes per la COVID-19 per grups d’edat i sexe. Les dades d’aquestes representacions gràfiques s’actualitzen diàriament.



En la part superior esquerra de cada gràfic hi ha tres pestanyes que ofereixen l’opció de consultar, al seu torn, dades i informació. En l’opció de dades es visualitza una taula i l’adreça web del portal on es publiquen les dades originals, a més d’un botó per a descarregar el fitxer. En la pestanya d’informació es descriuen les dades mostrades al gràfic i les eines disponibles per a aprofitar-los millor, com per exemple l’opció que permet descarregar la imatge.



Finalment, s’enllaça amb el mapa de la COVID-19 en la Comunitat, elaborat per l’Institut Cartogràfic Valencià, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Totes les dades publicades provenen dels sistemes d’informació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i compten amb la col·laboració de la DGTIC.



El nou visor del Portal de Dades Obertes de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica tracta de complementar la informació diària amb eines que faciliten la visualització de l’evolució de la pandèmia en la Comunitat.



En aquest sentit, cal ressaltar que les pàgines dels conjunts de dades sobre el seguiment de la COVID-19 en la Comunitat, inclosos en el catàleg de dades obertes, han tingut fins a final de gener 565.306 visites, de les quals 464.618 pertanyen a 2020 i 100.688 només al mes de gener de 2021.



Més informació del nou visor: <a href=”http://portaldadesobertes.gva.es/va/visualitzacio-de-dades-covid-19” target=”_blank”>consultar ací</a>

Més informació de dades obertes COVID-19: <a href=”https://dadesobertes.gva.es/va/dataset?tags=COVID-19&sort=metadata_modified+desc” target=”_blank”>consultar ací</a>