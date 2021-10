El portal de la Conselleria d’Agricultura ja compta amb una pestanya dedicada al Servei de Promoció de la Dona Rural

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’espai web recull la normativa, connecta amb el portal de Titularitat Compartida i serà una finestra per a conéixer el procés d’elaboració de l’I Pla Estratègic de la Dona Rural

Pots consultar tota la informació del Servei de Promoció de la Dona Rural

El portal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ja compta amb una pestanya dedicada al Servei de Promoció de la Dona Rural (consultar ací), que tractarà els aspectes relacionats amb les dones rurals, fonamentalment les vinculades al sector.

El nou espai web (consultar ací), recull la normativa, els plans relacionats amb la dona del sector, connecta amb el portal de Titularitat Compartida i serà una finestra per a conéixer de prop els passos que se segueixen en l’elaboració de l’I Pla Estratègic de la Dona Rural en la Comunitat Valenciana.

El Servei de la Dona Rural, adscrit a la Direcció General de Desenvolupament Rural, té entre els seus objectius impulsar i difondre actuacions per a visibilitzar a les dones, fomentar la participació de dones en els àmbits de presa de decisió, així com afavorir la incorporació de les dones de l’entorn rural als sectors econòmics -especialment a l’agrari i agroalimentari- així com millorar les seues condicions, el seu reconeixement professional i promocionar la seua evolució.

Així mateix, està cridat a ser fòrum de detecció i/o transmissió de necessitats reals de les dones del medi rural i detectar les vies per a resoldre-les, a més de col·laborar amb institucions i agents socials que treballen per la igualtat d’oportunitats de les dones dins de l’esmentat àmbit.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que va anunciar la creació del Servei el mes de juny passat, ha animat a visitar la web, que anirà creixent en continguts a mesura que el recentment creat Servei de Promoció de la Dona en l’Àmbit Rural vaja avançant en la seua marxa. “Iniciem el recorregut amb il·lusió, conscients de tot el camí que queda per recórrer en pro de la igualtat de drets i oportunitats dins del món rural i del sector en particular”, ha explicat.

El Servei ha habilitat també una adreça de correu on les dones del sector poden enviar informació sobre el seu projecte i la seua experiència amb la intenció de teixir una xarxa d’emprenedores rurals: donesruralscv1@gva.es.