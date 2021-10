El pou de Tullel d’Alzira abastirà d’aigua de reg les zones verdes al sud de la ciutat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El pou del parc dels Furs o pou de Tulell, construït a l’any 2017 i de propietat municipal, abastirà d’aigua de reg a les parcel·les municipals i zones verdes localitzades al sud del casc urbà.

L’objectiu és l’optimització dels recursos hídrics de qualitat dels que disposa l’Ajuntament d’Alzira ja que possibilita destinar aigües de menys qualitat per al reg en compte d’aigua potable de la xarxa municipal d’abastiment. A més no existeix actualment cap canonada del servei de reg que puga realitzar estes funcions.

L’actuació consistirà en la realització d’una xarxa de reg de jardins amb aigua de pou que transita en part pel llit públic del riu Xúquer i la zona de vigilància fluvial. També possibilitarà un important estalvi d’aigua potable a l’optimitzar els recursos existents d’aigua de reg i que econòmicament es pot finançar mitjançant la bossa d’estalvi energètic existent.

El regidor De Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual ha manifestat que “El pou servirà per a regar les zones verdes del parc dels Furs, els horts urbans, el mirador del Xúquer i les jardineres i zones verdes de l’avinguda Lluís Suñer, a més del significant estalvi d’aigua per al consum humà que suposarà. Un pas més per aconseguir d’Alzira una ciutat més sostenible”.