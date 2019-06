El PP aconsegueix huit alcaldies a la Ribera Alta, dues més que en 2015, a l’espera d’aconseguir alguna més amb els pactes postelectorals

Connect on Linked in

A les alcaldies de Tous, Gavarda, Sellent, Montroi, Massalavés i Benimodo se sumisquen en aquesta convocatòria les de Llombai i Benimuslem



El responsable de la comarca en la gestora provincial, Vicent Mompó, destaca que aquest increment és un «estímul per a prosseguir en la reestructuració i millora del partit»



La gestora comarcal de la Ribera Alta es reunirà la setmana pròxima una vegada que s’hagen concretat els pactes en els diferents ajuntaments

El Partit Popular ha aconseguit a la comarca de la Ribera Alta un total de set alcaldies, la qual cosa suposa dues més que en la cita electoral municipal de l’any 2015. En aquella ocasió van ser Tous, Gavarda, Sellent, Montroi, Massalavés i Benimodo les alcaldies que el partit va assegurar en funció dels resultats de les urnes.

El passat 26 de maig a aquestes s’han sumat les de Llombai i Benimuslem, mentre que la de Montroi que es va aconseguir a través d’un pacte en 2015 en aquesta ocasió també serà necessari un consens encara que el PP té un edil més que llavors. A més, durant la present setmana s’estan desenvolupant converses en diferents ajuntaments fruit de les quals el Partit Popular podria aconseguir alguna alcaldia més.

Vicent Mompó, responsable de la comarca de la Ribera Alta en la gestora provincial, ha volgut destacar aquests resultats que «serveixen d’estímul per a prosseguir la reestructuració i millora del partit».

Malgrat això Mompó ha assenyalat que «un partit com el PP no es conforma amb el suport ciutadà que va obtindre el passat 26 de maig en les urnes sinó que aspira a obtindre un suport molt superior i per a això estem treballant».

Les polítiques del Partit Popular «són una garantia per a la correcta gestió de les institucions i per a atendre els problemes dels ciutadans» i és per això que «comencem des de ja a treballar per a estendre-les al major nombre de municipis en la següent cita electoral».

Per al responsable de la Ribera Alta en la gestora provincial «és evident que podem i hem de millorar coses però no és menys cert que en un context molt complicat presentem llistes en tots els municipis pel que agraïsc l’esforç de tots els càrrecs locals, militants i simpatitzants i de tots aquells que s’han volgut sumar al projecte del PP».

La setmana vinent està previst que se celebre una reunió de la gestora comarcal del PP a la Ribera Alta per a analitzar els resultats electorals igual que els pactes municipals que es puguen aconseguira i concretar en els pròxims dies.

Sáa augura que tornaran a ser forts

La gestora de la Ribera Alta –l’estructura actual de la qual va ser definida al març de 2018– està dirigida per Antonio Saá, mentre que el secretari és Salvador Ferrer i com a vocals figuren el mateix Vicent Mompó, José Andrés i Laura Sanjuán.

Precisament Sáa ha indicat que «és cert que esperàvem millors resultats a nivell de vots globals perquè hem patit una reculada» però també ha volgut destacar que «hem recuperat alcaldies».

I per això el president de la gestora comarcal de la Ribera Alta considera que «és un punt de partida per a una nova etapa per a aconseguir la situació de suport majoritari que teníem no fa tant temps i consolidar així una comarca forta».