El PP acudirà a la Justícia si el Consell no remet l’expedient de l’IVF abans de la compareixença d’Illueca

La secretària general del PPCV sospita que “tota aquesta opacitat deixa entreveure que alguna cosa volen amagar”

El PP ha presentat 42 sol·licituds de documentació sobre l’IVF “i no se’ns ha donat res”

El GPP presenta un recurs de reposició en Les Corts perquè s’atenguen els drets dels diputats a disposar de la documentació

“Puig no es deslliurarà de donar explicacions. Abans o després haurà de comparéixer, ací o en un altre lloc”

La Síndica adjunta del Grup Popular, Eva Ortiz, ha anunciat que el PP acudirà a la Justícia si el Consell no remet els expedients de l’IVF sobre la quitació de deute de l’empresa de la qual Puig és accionista”.

Eva Ortiz ha assenyalat que “si no atenen els nostres drets com a diputats, obrirem una via jurídica apel·lant als drets fonamentals com diputats”.

Ortiz ha explicat que “volem que comparega Illueca, però volem encara més que comparega Puig que és el major interessat en aquesta operació. No sé a què tenen por, fins i tot el portaveu socialista en la Junta de Síndics d’ahir es va posar nerviós en sol·licitar-li que posen a la disposició dels membres de la Comissió d’Economia tota la documentació relacionada amb la venda del crèdit de l’IVF davant el Grup Zeta i sobre l’expedient emprés per la l’IVF per a la quitació del deute”.

En vista de la seua negativa, el GPP ha presentat hui en el registre de les Corts un recurs de reposició per a poder comptar amb la documentació pertinent. “Suposem que serà atesa i abans del dia 30 tindrem la documentació, perquè si no pensarem que hi ha alguna cosa en l’expedient que no volen ensenyar”.

La diputada popular ha manifestat que “la compareixença d’Illueca ja hi havia sol·licitada pel grup popular fa dies i ni tan sols havia sigut tramitada. També hem sol·licitat, a més de la de Puig, altres compareixences en aqueixa Comissió entre elles la de l’advocada de la Generalitat que signa l’informe que dóna cobertura a l’explicació perquè el president de la Generalitat poguera estar en el ple del Consell que vota la modificació de l’IVF”.

La responsable popular ha recordat que “el PP ha presentat 42 sol·licituds de documentació sobre l’IVF. No se’ns ha donat res. No se’ns faciliten eines malgrat que és un dret fonamental per a exercir la nostra labor d’oposició. El director general de relacions amb les Corts, el senyor Torres, diu que a ell no li consta que li haja arribat cap sol·licitud de documentació. Es va enviar el 16 de juliol i així consta. Esmente el senyor Torres”.

Per a Eva Ortiz “és indispensable tindre accés als expedients sol·licitats. No volem pensar que avancen la compareixença d’Illueca perquè no vinga Puig, però abans o després haurà de comparéixer, ací o en altres lloc. No es deslliurarà de donar explicacions. Tot aquesta actitud opaca l’única cosa que deixa entreveure és que alguna cosa volen amagar”.

En aquest sentit, Ortiz s’ha preguntat per què no ens donen la documentació, perquè no la pengen en el portal de transparència, per què no ve Puig i per què el fan amb premeditació i traïdoria”.

Eva Ortiz s’ha reiterat que “el senyor Puig esmente en la seua declaració de béns. Les seues accions no valien abans i després el mateix i l’empresa no valia el mateix abans que després.

La portaveu popular ha assenyalat que “si no s’atén el nostre recurs de reposició i ens diuen que no, ens reservem les accions pertinents en contenciós o en el Constitucional. Necessitem la documentació. Volem que ensenyen els expedients i es neguen a posar-los a la disposició dels diputats, la qual cosa vulnera els nostres drets fonamentals”.

“Quan tinguem accés a aqueixa documentació –ha continuat- el PP iniciarà les accions judicials que corresponguen si aqueixa documentació no aclareix les innombrables sospites que hi ha ara damunt de la taula. El PP, com ha fet en altres casos, farà el que corresponga com ja ha fet amb les subvencions de les empreses de la família Puig”.

Finalment, respecte al discurs de Sánchez, Eva Ortiz ha assenyalat que “Puig està més preocupat a defensar les seues accions en una empresa que en el finançament. A Puig entenem per la seua actitud que no li importa que s’arregle el finançament”.

En concret, en el recurs de reposició se sol·licita al president de les Corts “la reposició dels acords que han impedit la inclusió en l’ordre del dia de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda d’altres assumptes que havien de trobar-se en disposició de ser substanciats, tenint en compte la seua ordre de presentació o la urgència i interés dels temes a tractar, així com també l’habilitació dels terminis perquè el Consell done resposta a les sol·licituds de documentació presentades pel Grup Parlamentari Popular, i relacionades amb la sol·licitud de compareixença RE 2449, entenent que aquestes decisions resulten arbitràries i que vulneren el dret d’aquest grup parlamentari a exercir els drets constitucionalment reconeguts en els termes que dimanen de l’article 23 de la Constitució Espanyola”.