El PP acusa a Iglesias de bloquejar una comissió d’investigació sobre els abusos a menors

Adela Pedrosa qualifica de “repugnant” no voler investigar les agressions sexuals a Balears i a la Comunitat Valenciana



“Els delictes dels quals estem parlant són molt greus, com a xiquetes prostituïdes, agressions sexuals, abusos a menors, proxenetisme i pederàstia”



Acusa a Iglesias i a Montero de “tirar pilotes fora per a eludir la seua responsabilitat”



La portaveu d’Igualtat del Grup Popular al Senat.

Adela Pedrosa, ha acusat tant el vicepresident 2n del Govern, Pablo Iglesias, com al partit socialista de “bloquejar una comissió d’investigació

sobre els abusos a menors tutelats en el parlament Balear i a la Comunitat Valenciana

.

Així s’ha pronunciat la senadora del PP durant la sessió de control al

Govern en la Cambra Alta, on ha preguntat a Iglesias si no li interessa

que s’investigue el cas dels abusos sexuals a menors tutelats a les

Illes Balears i a la Comunitat Valenciana.

Pedrosa ha qualificat de “repugnant” no voler investigar els abusos a menorsi li ha recordat al vicepresident les seues paraules quan estava en

l’oposició: “Mai vetaré una comissió d’investigació perquè els ciutadans tenen dret a saber la veritat”. Per això, la senadora popular li

ha preguntat si aquestes paraules només eren per a les comissions que afectavenel PP.

“Els delictes dels quals estem parlant –li ha dit a Iglesias- són molt

greus, com a xiquetes prostituïdes, agressions sexuals, abusos a menors,

proxenetisme, pederàstia i possible consum d’estupefaents. No li sembla

prou greu perquè l’assumpte es puga tractar en una

comissió d’investigació?, li ha recriminat.

A més, la portaveu d’Igualtat del GPP li ha retret a Pablo Iglesias

que ni ell, ni la responsable d’Igualtat del Govern, Irene Montero, “han

fet una altra cosa que posar-se dignes i tirar pilotes fora per a eludir la seua responsabilitat”.

Durant la seua intervenció en el Ple, Pedrosa ha recordat els 16 casos d’explotació sexual de menors tutelats a Mallorca, així com els nous

casos s’han produït a Menorca i a la Comunitat Valenciana. A més,

s’ha referit al cas del “llavors marit” de Mónica Oltra, condemnat a

5 anys de presó per un delicte sexual continuat a una menor.

“La senyora Oltra, vicepresidenta responsable dels centres de menors,

va ocultar proves durant quatre mesos i no va donar protecció legal a la menor.

Aquesta xiqueta, malgrat ser víctima, va arribar emmanillada a l’Audiència Provincial

com si fóra un delinqüent, mentre l’assetjador –el marit d’Oltra- va continuar

treballant en el centre de menors”, ha denunciat.

Finalment, la portaveu d’Igualtat del grup Popular li ha demanat al

vicepresident “tolerància zero” davant aquesta xacra d’abús a menors.

“Volem que s’investiguen els casos perquè no tornen a produir-se en

cap racó d’Espanya i ara és la seua responsabilitat protegir a les xiquetes,

xiquets i dones dels seus agressors i explotadors”.