El PP adverteix que el 30% dels policies locals de la Comunitat “s’aniran al carrer per la inacció del Consell”

Connect on Linked in

El diputat Adrián Ballester assenyala que “el Consell ha creat la tempesta perfecta” empitjorant la situació dels interins i provocant a partir de gener greus problemes de seguretat en els municipis”

El GPP es reuneix amb representants sindicals i demana la compareixença de la consellera Bravo en les Corts per a donar explicacions

El portaveu de Governació del Grup Popular en les Corts, Adrián Ballester, ha advertit hui que “el 30% dels polícias locals de la Comunitat Valenciana s’aniran al carrer a partir del 31 de desembre per la inacciónd el Consell que no ha regularitzat la seua situació”.

Així ho ha assenyalat aquest matí després de reunir-se amb representants del sindicat policial SPPLB en les Corts.

“Aquesta situació provocarà greus problemes de seguretat en molts municipis on es donen casos on tota la plantilla és interina. El 31 de desembre ens podem quedar sense més de 2.000 policies locals en la Comunitat Valenciana, el 30%, i des del Consell no solament no fan res sinó que agreugen encara més aquest problema”, ha indicat.

Ballester ha alertat que “ja està ocorrent que hi ha municipis torns de treball buits i a la nit les dependències es tanquen per falta de personal, produint-se greus altercats de seguretat per falta de plantilles”.

El portaveu popular considera que “estem davant la tempesta perfecta de la inacció del Consell en un tema tan seriós com aquest on els problemes s’agreugen amb el temps. Estem parlant de la seguretat pública local. Sense policia no hi ha seguretat. La situació és molt greu i ningú posa ordre”.

Adrián Ballester ha manifestat la preocupació per la situació dels polícias locals interins de la Comunitat Valenciana. “Hi ha casos de policies interins que porten més de quinze anys i que poden perdre el seu treball mentre el Consell, que té la competència per a coordinar, no fa res”.

“Aquesta situació s’agreuja –segons Ballester- perquè el govern d’Espanya ha recorregut la llei de mancomunitats del Consell sobre policies locals, i també una sentència del Suprem que posa de manifest que no poden existir policies locals interins. Des de fa dos anys venim reclamant solucions. Lluny d’això el Consell aprova una norma que empitjora el problema perquè els obliga a fer un curs de formació previ de 700 hores en el Ivaspe. Això és un disbarat, obligar milers de persones a fer un curs de capacitació previ abans de presentar-se a les oposicions. La formació es rep després no abans. Això és una forma de fer negoci. Demanem la paralització immediata del decret d’accés”.

El portaveu popular ha anunciat que el PP ha sol·licitat la compareixença en les Corts de la Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, sobre aquest assumpte.

El PP proposa com a solució “la convocatòria d’un procés exprés per a interins, amb una consolidació i un concurs de mèrits sobre la base de la seua experiència professional perquè siguen assimilats com a funcionaris públics. Ara no sabem què passarà amb tots aquests policies perquè el Consell de Puig segueix de braços plegats”.