El PP alerta que la Comunitat Valenciana no està preparada per a l’arribada de fons europeus

Connect on Linked in

l Portaveu d’Indústria Felipe Carrasco assenyala que “hi haurà retard en els fons i colls de botella”.

· El PP demana que el 50% dels fons europeus es destinen directament a les pimes

· Sol·licita destinar 100 milions d’euros d’ajuda a fons perdut per a Fira València i Fira Alacant

· “Puig va fer el ridícul Puig va fer el ridícul amb la foto de presentació de l’aliança de les bateries. És moment de treballar no de fotos”

El portaveu d’Indústria del Grup Parlamentari Popular de les Corts Valencianes, Felipe Carrasco, ha alertat que la Comunitat Valenciana no està preparada per a l’arribada de fons europeus “per la inacció de Puig”.

El portaveu popular ha assenyalat que malgrat la cohort de personal els resultats són nefastos. En concret hi ha set alts càrrecs (Andreu Iranzo, director general de Fons Europeus, Daria Terradiez, directora general de relacions UE, Joan Calabuig, secretari autonòmic per a UE, Rodriguez Piñeiro, eurodiputada, Juan Ángel Poyatos, director general acció del Govern, Carolina Punset, comissionada per a assumptes europeus, i la coordinadora de la Fundació a Brussel·les), més deu assessors a Brussel·les, altres dotze assessors a València i tres consultores privades. En total ens costa més de dos milions d’euros a l’any per a res. Són més de 30 persones i no hi ha resultats positius sobre la captació de fons, són nefastos”.

En aquest sentit, Carrasco ha criticat que encara no s’haja publicat el decret llei per a l’agilitació d’aqueixos fons quan arriben. “El Consell porta retard de tres setmanes i això ho pagaran les empreses que notaran un retard en l’arribada d’aqueixos fons i els colls de botella es continuaran mantenint si no aproven aqueix decret pendent. És temps de prendre decisions quant als fons. Altres autonomies ja estan en marxa i nosaltres encara estem amb la desídia i inacció del seu equip de treball que desembocarà en un fracàs flagrant de la política de Puig el que incidirà en la recuperació de l’economia valenciana. Arribem tard”.

Fons europeus directament a les pimes

El PP ha registrat una proposició en Les Corts perquè el 50% dels fons europeus es destinen directament a les pimes i que es contemple un instrument perquè en la gestió d’aqueixos fons intervinguen ajuntaments i diputacions.

“La quantitat ingent de fons europeus -ha assenyalat- no es pot quedar només a finançar grans empreses. No s’està habilitant cap instrument per a fer-lo arribar a les pimes que són els qui més pateixen aquesta crisi. Els projectes tractors són necessaris perquè generen molta ocupació i dinamitzen els territoris però no es pot abandonar a les pimes que també necessiten aqueixos fons per a eixir de la crisi”.

Carrasco també ha anunciat la presentació d’una proposició per a sol·licitar 100 milions d’euros d’ajuda a fons perdut per a Fira València i Fira Alacant i la xarxa d’empreses col·laboradores. Invertir en Fira és invertir en l’economia valenciana. Que es lleven aqueixos cent milions de les despeses de l’aparell polític i d’empreses públiques i que s’incloga una petició directa a la UE per a reforçar les nostres Fires”.

El portaveu popular ha recordat que “el 31 de març és la data límit perquè la Fira València entre en concurs de creditors. Fa 6 anys era impensable que s’arribara a aquest punt, però la inacció de Puig ha provocat aquesta situació límit. Segueix escapçada, sense president, sense liquiditat a l’espera de la injecció de 9,2 milions d’euros per a pagar nòmines i despeses endarrerides, sense pla estratègic ni finançament i perdent suport dels sectors. El més preocupant és que segueixen sense un model postpandèmia per a la Fira”.

En aquest sentit, Felipe Carrasco ha indicat que assenyalat que “els fons europeus són una oportunitat per als recintes firals. Puig no ha demanat ni un cèntim a la UE en Next Generation per al nostre recinte firal, mentre que en altres països com Alemanya (660 milions d’euros), Itàlia (440 milions d’euros) o fins i tot Escòcia (120 milions d’euros) sí ho han fet”.

Aliança de bateria elèctriques

Felipe Carrasco ha assenyalat que “Puig va fer el ridícul el 17 de febrer quan es va fer la foto presentant l’aliança de les bateries que ha deslligat la carrera d’altres autonomies per a obtindre aqueixa inversió necessària de la fabricació de bateries de liti per a cotxes elèctrics. L’endemà passat, Catalunya va presentar el seu projecte acompanyat del rei, del president del govern i la ministra Reyes Maroto que va confirmar que aqueixa planta anava a Catalunya. No entenem per a què servia la foto. No és moment de fotos, és moment de treballar”.

El portaveu popular ha lamentat que no existisca cap confirmació d’aqueixa planta de bateries en la Comunitat Valenciana. No existeix confirmació de la Ministra, no existeix ubicació per a la planta i no existeix capital inversor privat. Però el president Puig ix a vendre la planta. No entenem a qui vol enganyar Puig amb això. Aragó, Extremadura, Galícia han eixit a protestar mentre Puig no ha parlat. Se cenyeix als mandats socialistes abans que ser president”.