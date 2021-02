El PP ampliarà la denúncia per la trama Puig per a caçar subvencions i demana explicacions al president

Connect on Linked in

· La secretària general del PPCV, Eva Ortiz, demana la compareixença del president Puig per a parlar dels tripijocs del seu germà Francis Puig en l’administració que ell presideix

· Les declaracions d’una testimoni demostren “que hi ha un càrtel perfectament organitzat amb els germans del president de la Generalitat i els seus socis”

· “El PP fa costat als hostalers mentre no se’ls tracte com correspon amb ajudes directes”

La secretària general del PPCV, Eva Ortiz, ha anunciat que el PP ampliarà la denúncia per la trama dels germans Puig després de les declaracions d’una testimoni en una entrevista en un mitjà de comunicació en què narra com el seu germà es passeja per les conselleries per a demanar subvencions del govern valencià i demana la compareixença de Puig perquè done explicacions.

La diputada popular ha indicat que “ara es demostra que el PP en cap moment ha faltat a la veritat i que hi ha una connivència, factures falses, programes que no s’han realitzat i que s’han presentat les justificacions i cobrat… i recordar que aquesta persona ha declarat davant la Fiscalia”.

“També demanarem la compareixença del director de l’Agència Antifrau Joan Llinares perquè ens semblen greus les acusacions de la testimoni que diu que volien que callara i volem que ens aclarisca quines persones sota la seua responsabilitat han demanat silenci per a una persona que ha demanat ser testimoni protegit”, ha assenyalat.

Eva Ortiz ha indicat que “entenc que és assumpte incòmode per al senyor Puig perquè són els seus germans i els amics dels seus germans. Però clar, des de 2017 no ha eixit a dir què passa amb això quan és la seua família directa la implicada, on hi ha factures de lloguer d’una nau del seu pare, el seu germà està en nòmina amb factures falses i el seu fill ha tingut accés a subvencions de Avalem Jove per a treballar en aqueixes empreses. És un assumpte greu perquè Francis Puig està imputat per frau en subvencions, els seus socis Adell Bover també i Rubén Trenzano se senta en la banqueta per falsificació de document públic”.

També s’ha preguntat “què estaria passant si el president fora del PP. No es pot entendre per què no ix a donar explicacions. Si de mi digueren coses que no són certes, actuaria. Si no passa res serà que són veritat”.

Eva Ortiz ha manifestat que “demanem que comparega el president Puig per a parlar dels tripijocs del seu germà Francis Puig en l’administració que ell presideix, els seus passejos per les conselleries, amb qui ha tingut contacte, si això de l’exsecretari autonòmic senyor Vidal sota la seua ordre és cert o no… volem saber la veritat perquè de moment sabem que hi ha més de dos milions d’euros de diners públics i ningú explica res”.

La també portaveu adjunta del Grup Popular ha assenyalat que, a més de l’ampliació de denúncia per aquesta denúncia, hem demanat -i se’ns ha concedit- investigar per part de la Guàrdia Civil els comptes bancaris que tinguen a veure amb les empreses dels germans del president, l’actuació e l’Agència Tributària i la compareixença de Llinares. Hi ha un càrtel perfectament demostrat amb els germans del president de la Generalitat i els seus socis”.

Restriccions

D’altra banda, Eva Ortiz ha demanat al Consell més diàleg i una relació més fluida sobre les mesures restrictives a adoptar perquè “no ens donen cap informació. No es tracta de tancar l’hostaleria si o no, sinó perquè es tanca l’hostaleria, si hi ha ajudes en vena per a les persones sense ingressos, i perquè han de continuar pagant imposats si estan tancats”.

“L’interessant -ha continuat- és que ens guiàrem per experts no per genialitats que cada dia és una diferent. Si es tanca l’hostaleria i els comerços ha d’haver-hi ajudes en vena, no una pantomima de 340 milions d’euros que no existeixen, fiats a fons europeus que no arribaran abans de final d’any. Aquesta gent no aguanta aquesta situació que posa en risc el seu patrimoni i fins i tot la seua salut. Fem costat als hostalers mentre no se’ls tracte com correspon. Ha d’haver-hi ajudes directes. Els estan prenent el pèl”.