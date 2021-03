El PP celebrarà el 8 de març amb una cadena d’homenatges en RRSS a dones anònimes de Torrent, així com un passeig individual per la igualtat

Connect on Linked in

El Grup Municipal del Partit Popular de Torrent ha organitzat pel Dia de la Dona, diverses activitats per a homenatjar dones torrentines que han sigut i són referents. Unes activitats adaptades a les circumstàncies actuals, complint la normativa i les restriccions establides.

El seu portaveu Amparo Folgado ha assenyalat que “des del PP no participarem en cap manifestació que es puga convocar, ens sembla una irresponsabilitat que pot costar moltes vides com així va ocórrer després de la del 2020, per la qual cosa esperem que siguen desconvocades totes”. Però els populars de Torrent sí que aposten per celebrar activitats que puguen ser segures i complir amb tota la normativa.

Cadena d’homenatges en xarxes socials a dones torrentins referents

La portaveu del PP a Torrent, Amparo Folgado ha presentat la iniciativa “Dons que fan historia” amb la que els populars volen realitzar aquesta setmana una cadena d’homenatges a dones que són referents, a través de Facebook.

L’activitat consisteix en el fet que cada persona que ho desitge puga publicar en Facebook, la fotografia d’una dona que haja sigut referent per a ella, com puga ser una mare o una àvia, les raons de per què són referents i han fet història en les seues vides juntament amb les etiquetes: #torrentinesperlaigualtat i #donesquefanhistoria. A més, perquè puga crear-se una cadena d’homenatges, els populars demanen que en cada publicació es nomine a una altra persona que puga seguir la cadena.

Folgado ha assenyalat que “és important que puguem homenatjar a totes les dones valentes, anònimes i que han marcat les nostres vides, dones que han sigut referents per a cadascuna de nosaltres i que amb les seues accions han lluitat pels drets i per la igualtat, moltes vegades sense ni tan sols ser conscients d’això”.

Passeig per la Igualtat

Els populars, contraris al fet que es realitze cap marxa o manifestació enguany, proposen un passeig per la igualtat. Per a això han elaborat un dorsal que pot descarregar-se des de la seua pàgina web www.pptorrent.es i demanen a qui ho desitge, que puga passejar amb motiu del 8 de març per on vulga i amb el seu dorsal.

A més, els populars recorden que les actuals restriccions autonòmiques només permeten poder fer-ho un màxim de 4 persones, mantenint la distància i amb màscara.

El seu portaveu, Amparo Folgado ha assenyalat que “igual que vam fer en la Sant Silvestre i en la marxa al teu aire de Runcáncer a Torrent, creiem que es pot eixir a passejar com fem habitualment pels passejos i rutes senderistes de Torrent, reivindicant el 8 de març, amb el nostre dorsal commemoratiu”.

Des del PP, han posat un telèfon mòbil perquè qui participe en aquesta activitat, puga deixar constància amb una fotografia que podran enviar per Whatsapp al 609.265.008 i que els populars publicaran el pròxim 8 de març de 2021 com a commemoració del Dia de la Dona.

Dia de la Dona en 2020

Els populars de Torrent van celebrar l’any passat diversos anys pel Dia de la Dona, en el qual van realitzar una exposició en l’Avinguda al Vedat, amb un mural dedicat a les dones que han sigut pioneres en cadascuna de les seues professions, amb un photocall i un sopar en la qual va participar el senador valencià, Fernando de Rosa.