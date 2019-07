El PP considera “intolerable” que Puig justifique el suport abertzale al PSOE navarrés

Connect on Linked in

La secretària general del PPCV Eva Ortiz lamenta que el president de tots els valencians “tracte de blanquejar a Bildu” i li demana una rectificació

“Puig hauria de recordar que Bildu no ha demanat perdó per tot el dolor infringit per ETA durant desenes d’anys”

La Síndica adjunta del Grup Popular, Eva Ortiz, ha considerat intolerable que Puig justifique el suport abertzale al PSOE navarrés i li ha demanat una rectificació de les seues paraules.

Eva Ortiz ha eixit així al pas de les declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, justificant que el PSOE governe a Navarra gràcies al suport dels abertzales.

“És lamentable que al president de tots els valencians valide que el PSOE a Navarra es recolze en Bildu i que, al mateix temps, critique durament els partits constitucionalistes. El progressisme del qual parla Puig el conformen els qui defensen la Constitució i rebutgen i condemnen el terrorisme. Demanem a Puig que reconsidere les seues paraules i rectifique perquè no són dignes del qual, institucionalment és el president de tots els valencians”.

La també secretària general del PPCV ha advertit a Puig que “no tot val per a aconseguir el poder i repartir-se butaques, que sembla ser l’única cosa que mou als socialistes, tal com hem comprovat ací, on Puig no ha tingut cap problema a governar amb nacionalistes i amb l’extrema esquerra”.

Per a Ortiz resulta “repugnant” que Puig “intente blanquejar el terrorisme d’ETA i els seus portaveus just el dia després que terroristes siguen homenatjats per Bildu i rebuts com a herois als seus pobles en eixir de presó. Puig hauria de recordar que Bildu no ha demanat perdó per tot el dolor infringit per ETA durant desenes d’anys”.

Eva Ortiz ha assenyalat que “el súmmum és que, a continuació i després d’intentar justificar l’injustificable dels socialistes navarresos, tracte de tirar en cara al PP determinats acords en altres comunitats autònomes dient que això no passa a Europa. El que sí que mai passa a Europa és pactar amb partits que donen suport a el terrorisme”.

Finalment, la dirigent popular ha recomanat a Puig que deixe de dir que donarà explicacions sobre la venda de l’empresa en la qual té accions quan “segueix amagat i es nega a permetre la seua compareixença en les Corts. És evident que és mentida que vulga donar la cara.Quant més temps passe serà pitjor per a ell perquè, abans o després, haurà de saIir a justificar una operació que, cada dia que passa i es coneixen noves dades, resulta més sospitosa”.