El PP critica que davant els problemes que pateixen els torrentinos, la solució de Ros per a 2022 siga asfaltar de nou l’Avinguda al Vedat

La portaveu del Partit Popular, Amparo Folgado ha contestat a l’alcalde després de la roda de premsa que ha oferit als mitjans de comunicació aquest matí. Folgado ha destacat que “hui Ros ha demostrat que li són igual els problemes que pateix la nostra ciutat i que pateixen els nostres veïns, la seua única recepta per a tot és fer obres i als carrers on més es veu, encara que no siguen necessàries”.

A més, Folgado critica que “quan a Torrent tenim problemes de convivència, de barris abandonats, de falta de seguretat als carrers, d’atracaments i ocupació d’habitatges, brutícia, il·luminació molt deficient, desocupació i impostos alts, l’alcalde proposa per a 2022, asfaltar 6 km d’Avinguda al Vedat com a solució”.

Els populars que van votar en contra del Pla Ficus, per considerar-ho un resum d’incompliments per part de Ros en els últims anys, i que el van qualificar de fum, ara afirmen que és el propi alcalde el que ratifica que el “Pla 200.000” era això, fum. “Hui ha confirmat l’alcalde que el Pla per a asfaltar tot Torrent era fum, perquè solament l’Avinguda al Vedat són 6 km i el carrer Picanya 1 km, carrers en les quals no és necessari asfaltar en comparació a com es troben els carrers del Vedat, Calicanto, El Pantà i molts barris de la ciutat, que veuran com Ros destina 5 milions d’euros a asfaltar els carrers on més es pot lluir, però no on realment és necessari”, ha assenyalat Folgado.

Folgado conclou afirmant que “la política de Ros és semblant a si en una parella amb problemes de relació a casa, decidiren solucionar-los alicatando de nou el bany i posant parquet. Més rajola no soluciona cap problema dels quals hui té Torrent, però aquest alcalde viu en els anys 80 encara” conclou Folgado.