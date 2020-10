El PP critica que Ros invertisca en una passarel·la de disseny de 200.000 euros, abans que iniciar les obres del Centre de Salut Torrent III

Connect on Linked in

La Portaveu del Grup Popular a Torrent, Amparo Folgado ha denunciat hui els anuncis d’obres imminents per part de l’alcalde Jesús Ros, com ara la reforma de la passarel·la en Parc Central per valor de 197.000 euros, l’adequació de locals comprats en any passat al carrer Federico Maicas, amb un cost de més de 312.000 euros, entre altres obres anunciades en les últimes setmanes, com el camp Sant Gregori, el Palauet Giner Cortina i la façana de la Casa de la Cultura.

“Ros no pensa baixar la contribució i malgastarà els estalvis de l’Ajuntament en obres que en plena segona onada de la pandèmia són totalment innecessàries” ha afirmat Folgado. A més, assenyala que “no sabem amb quina situació ens trobarem l’any vinent, la gent ho passarà molt mal i en comptes de baixar els impostos i guardar per al que siga més prioritari, l’alcalde viu en una altra realitat i anuncia que malbaratarà en obres que no són prioritàries en estos moments”.

Per als populars “el prioritari per a l’Ajuntament de Torrent hui, ha de ser baixar els impostos, ja que moltes famílies s’han vist i es veuran afectades econòmicament pel tancament de negocis, ERTEs i ERES a causa dels confinaments i tocs de queda. L’Ajuntament de Torrent ha de ser ací en estos moments per a ajudar-los i per a reduir la càrrega fiscal en moments tan complicats. En canvi, el PSOE i C’s anuncien diàriament obres innecessàries en estos moments, obres que pagaran els torrentins”.

Centre de Salut en Parc Central és necessari, la passarel·la no

D’altra banda, Folgado ha assenyalat que “els veïns de Parc Central no demanen la reforma de la passarel·la sobre l’autovia que costarà 200.000 euros, en canvi sí que reclamen la construcció del Centre de Salut que es troba paralitzat i els centres de salut I i II col·lapsats”.

“Ros té l’ordre de prioritats canviat, és més important per a l’alcalde que ens puguem fer selfies amb vista a les torres al costat de l’autovia en una passarel·la de disseny, a iniciar les obres del futur Centre de Salut de Parc Central que descongestione els ambulatoris de la ciutat”, ha assenyalat Folgado.

Per això, Folgado ha demanat que “d’igual forma que l’Ajuntament ha avançat diners que hauria d’haver pagat la Conselleria per als futurs jutjats en Parc Central, hauria d’invertir els diners que es malbaratarà en la passarel·la a iniciar el Centre de Salut de Parc Central, crec que és més important”.

Folgado ha criticat també que el parc situat al costat del futur jutjat estiga finalitzat i tancat al públic, cosa que els veïns de Parc Central han denunciat en la reunió que van mantindre la setmana passada amb Folgado.