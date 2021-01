El PP d’Algemesí denuncia que la ciutat està a fosques

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Veïns de diverses zones del municipi es queixen de total foscor i reducció lumínica més enllà del toc de queda

Des de la setmana passada, quan cau la nit, diverses zones del municipi han vist com s’ha reduït la il·luminació nocturna —en el millor dels casos— i molts altres carrers han passat a estar completament a fosques.

Això succeïx a últimes hores de la vesprada, molt abans de decretar-se el toc de queda a les 22.00 hores, i es prolonga fins més enllà de les set i mitja del matí, quan encara és de nit —el toc de queda finalitza a les 6—, tal com hem pogut comprovar.

Des del Grup Municipal Popular instem a l’Ajuntament a restablir com més prompte millor la il·luminació en tots els carrers, donada la situació d’inseguretat ciutadana i perill de caigudes que es genera a l’haver carrers completament a fosques.

Instem a l’equip de govern a preocupar-se un poc més del dia a dia dels ciutadans i a dedicar els seus esforços en el manteniment dels serveis públics, i no tant en actuacions circenses com la del pas de vianants o construir una piscina de 1,8M€ on ningú vol i en el moment més inoportú.