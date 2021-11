El PP d’Algemesí força un ple extraordinari per a abordar la problemàtica del Carrascalet

Connect on Linked in

Els problemes en la convivència afarten als veïns, que porten mesos exigint solucions

Sanchis recrimina a l’alcaldessa que “no s’assabente de res”

Ahir a les 8.15 del matí va tindre lloc el ple extraordinari convocat a instàncies del PP d’Algemesí per a abordar la problemàtica en el barri del Carrascalet. La moció, presentada al maig, no va poder debatre’s en el ple ordinari perquè l’equip de govern al complet va votar en contra de la urgència i s’ha anat retardant al llarg del temps.

Els veïns, que el mes de maig van presentar diversos escrits amb reivindicacions per al barri, continuen esperant una resposta a aquests; ja ni tan sols per escrit, tampoc s’han molestat a alçar el telèfon. A l’abandó del consistori en el manteniment dels serveis públics se sumen els problemes en la convivència derivats de la nul·la presència policial.

Vehicles ratllats o amb les rodes cagades, llançament d’ous a la parròquia, persones que increpen als veïns, xiquets que deambulen amb navalles, crema de fem en plena plaça d’Espanya, la instal·lació de diversos punts de venda de droga o una agressió a una senyora major a plena llum del dia són les conseqüències de l’abandó del govern municipal cap al barri.

“És una vergonya que l’alcaldessa no sols no trepitge el barri, sinó que encara pretenga que el PP la telefone per a demanar-li que faça el seu treball. El nostre treball és reunir-nos amb els veïns, plasmar les seues reivindicacions per escrit i portar-les al ple perquè s’aproven. Sembla ser que en cinc mesos —des que ho presentem— l’alcaldessa no s’ha molestat a llegir-ho, que ve ara a novembre, a tirar-nos en cara que no li manem un WhatsApp o la cridem per a advertir-la del que està passant.” A més de l’escrit del PP, existeixen manifestacions verbals dels veïns, registres d’entrada i articles en premsa que porten mesos denunciant el que està passant en el barri.

“El ple extraordinari convocat pel PP va ser tan fructífer que hores després de registrar la petició, l’alcaldessa es va posar en contacte amb els veïns per a reunir-se amb ells i atendre les seues peticions. Ens donem per satisfets perquè era el que buscàvem, encara que no deixa de ser molt trist que hagen de començar a moure’s quan els deixes en evidència davant d’una cambra”, ha lamentat el portaveu popular.

Segons hem pogut conéixer, després de la convocatòria del ple, l’alcaldessa ha donat ordre de prestar servei policial de forma continuada totes les vesprades de 18 a 23 hores, per al que ha autoritzat el pagament de serveis extraordinaris davant la falta de personal provocada per la seua nefasta gestió en matèria policial. Ací hi ha onze persones cobrant en l’equip de govern amb els seus respectius assessors que l’única cosa que demostren és que només saben anar a remolc de l’oposició.

El portaveu popular va emplaçar a la primera edil al fet que aquesta problemàtica no es quedara en aqueix ple i a treballar de manera conjunta, sobretot de cara als pressupostos del pròxim exercici, per a pactar les inversions que necessita el barri, tant a nivell d’infraestructures com de millora dels serveis públics que tan deficients es presten en el barri.